Lauren Goodger est incapable de garder ses mains de son petit ami Charles Drury.

L’ancienne star de TOWIE, âgée de 34 ans, a présenté un spectacle avec l’ancienne aventure de Katie Price alors que le couple sortait pour une promenade le lendemain de Noël à Chigwell dans l’Essex.

Dans les clichés capturés du couple, Lauren est apparue fringante alors qu’elle pelotait son beau et lui tapotait les fesses avec flirt.

Comme il fallait s’y attendre, la courbée Lauren s’assurait qu’elle permettait de voir sa silhouette accrocheuse en glissant son corps dans des leggings moulants qui étreignaient ses fesses pêche.

Elle a continué son style décontracté dans un pull noir associé à des baskets et a rangé ses affaires dans un sac à main matelassé.







(Image: BACKGRID)



Charles avait l’air tout aussi décontracté avec un short et une veste à capuche bleue.

Lauren a récemment relancé sa querelle en cours avec Katie Price, affirmant que son Charles n’était jamais sorti avec l’ancien mannequin glamour.

Lorsqu’on lui a demandé si elle et Charles – qui a fait la une des journaux l’année dernière quand il était lié à l’icône – ont déjà discuté de Katie et Lauren a minimisé la romance en disant « ce n’était rien ».

Katie, 42 ans, aurait averti Lauren de s’être impliquée avec le constructeur Charles, affirmant qu’il n’était avec elle que pour la gloire.

Mais Lauren a dit qu’elle n’avait pas parlé à Katie « depuis des années » et qu’elle était « très heureuse » avec Charles, 23 ans.







(Image: BACKGRID)



Parler à nouveau! magazine, en décembre, Lauren a déclaré: « La presse en parle toujours beaucoup, mais ce n’était rien. Ce n’était jamais une relation.

« Il y avait une photo d’eux qui a été prise en Turquie à l’arrière d’un taxi avec un groupe de personnes. Ce n’était pas grave. »

Lauren a également révélé qu’elle et Katie ne sont pas amies et que la mère de cinq enfants ne la suit plus sur les réseaux sociaux.

Elle a poursuivi: « J’avais l’habitude de sortir un peu avec elle en 2014, mais je ne lui ai pas parlé depuis des années. Elle ne m’a plus suivi sur Instagram il y a des années. »







(Image: Instagram)



La star de la télévision a ajouté: « Nous n’avons jamais eu de retombées, mais nous ne discutons pas. Nous l’avons fait à un moment donné et je suis allée chez elle plusieurs fois.

« Nous sommes allés faire la fête, mais c’était il y a des années. »

Katie et Charles sont sortis ensemble l’année dernière avant de retourner chez son fiancé Kris Boyson.

Elle a depuis évolué avec Carl Woods, avec qui elle est depuis juin.

On a dit que la maman de cinq enfants était « furieuse » quand elle a découvert que Charles sortait maintenant avec Lauren.

Une source a déclaré au Sun: « Katie est furieuse car elle est convaincue que Charles veut juste être célèbre et c’est pourquoi il sort avec Lauren. »

«Elle a dit que Lauren devrait faire très attention à ne pas le laisser entrer dans sa vie.

« Elle est en fait choquée que Lauren envisage de sortir avec lui en premier lieu. »