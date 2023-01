Lauren Goodger de TOWIE publie un hommage émouvant à la défunte petite fille Lorena à l’occasion du sixième anniversaire de la mort de Tot

La favorite de TOWIE, Lauren Goodger, a publié un hommage émouvant pour marquer le sixième anniversaire de la mort de son bébé.

La star de télé-réalité, 36 ans, a révélé son chagrin d’amour en juillet lorsque sa deuxième fille Lorena est décédée des suites de complications à la naissance.

Dan Charité

Lauren Goodger de TOWIE a publié un hommage émouvant à sa défunte fille Lorena[/caption] Instagram

Elle a avoué qu’elle “priait” pour sa défunte fille décédée à la suite de complications à la naissance[/caption]

Lauren a perdu 9 lb de Lorena quelques minutes après son accouchement – ​​malgré les médecins qui se sont battus pour la sauver.

Ce week-end, Lauren s’est emparée de ses Stories Instagram pour poster un écran noir en hommage, avec les mots touchants : “Mon ange a six mois demain.

“Priez pour vous ce soir.”

Elle a terminé son message avec un hashtag du nom du tot.

L’année dernière, la star dévastée a annoncé la tragédie sur Instagram, accompagnée d’une photo d’elle tenant la main de sa fille Lorena.

Lauren a écrit: “Elle était le plus beau bébé en bonne santé que j’aie jamais vu, tout comme sa sœur @babylarose.x …

“Les mots ne peuvent pas décrire comme une mère perdant votre bébé que j’ai porté parfaitement pendant tous ces mois et qui a aussi donné naissance à mon ange pour qu’il me soit enlevé .”

Elle a poursuivi: “Il n’y a pas eu de complications de grossesse ou de travail et elle allait bien et en bonne santé, mais je ne vais pas entrer dans les détails pour le moment, sachez simplement qu’il n’y avait rien de mal avec elle ou moi-même, elle était parfaite, je ne peux pas le comprendre. elle est tellement tellement. beau jumeau Larose si semblable.

À l’époque, Lauren a dit à ses abonnés que sa fille aînée, Larose, un an, l’aidait à traverser les moments difficiles.

Elle a déclaré: “S’il vous plaît, puis-je demander aux photographes de respecter notre vie privée en ce moment, car nous avons beaucoup de deuil à faire et d’organisation de funérailles dont j’ai juste besoin cette fois-ci et avec ma petite fille Larose, elle est mon rocher qui me fait traverser ça ou je ne survivrait pas…

“Je ne m’en remettrai jamais mais j’apprendrai à vivre au quotidien avec Lorena dans mon cœur, elle sera toujours avec moi et je serai de nouveau avec elle un jour… Mon Lorena je t’aime tellement .”

Alors qu’elle luttait contre son chagrin, elle a raconté comment elle avait besoin de comprendre comment le tot est mort «pour sa propre santé mentale».

Lauren s’est depuis séparée du père de ses enfants, Charles Drury.

Instagram

Lauren a posté une photo de la main de Lorena alors qu’elle s’ouvrait sur son chagrin l’été dernier[/caption] Getty

L’ancienne élève de TOWIE est aussi maman d’une fille Larose[/caption] Instagram

Lauren garde souvent la mémoire de Lorena vivante sur les réseaux sociaux[/caption]