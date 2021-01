Lauren Goodger a parlé du moment «terrifiant» où elle craignait de faire une fausse couche quelques semaines seulement après le début de sa grossesse.

La star de 34 ans de The Only Way Is Essex a déclaré qu’elle s’inquiétait de ce qui se passerait après avoir commencé à souffrir des symptômes de Covid-19.

La star de télé-réalité attend son premier enfant avec Charles Drury, 23 ans, et a déclaré qu’elle craignait le pire quand elle ne pouvait pas sentir son repas McDonald’s.

Craignant d’avoir le virus mortel, Lauren a déclaré: « J’ai pensé: ‘Oh non, j’ai Covid, et si je perds le bébé?' »

Lauren craignait que des événements malheureux ne se répètent, car elle avait déjà fait des fausses couches et ne pouvait «rien goûter» en mangeant son fast-food en octobre.







(Image: laurengoodger / Instagram)



Lorsque Lauren a appris qu’elle était enceinte, quelques semaines à peine après avoir commencé une relation avec Charles, elle a déclaré qu’elle souffrait déjà de symptômes pseudo-grippaux depuis deux semaines et qu’elle avait passé la majorité de ce temps au lit.

S’adressant au Sun, Lauren a déclaré: « C’était terrifiant. J’étais inquiète pour mon bébé, je craignais que j’aille encore empirer et mourir. »

Inquiète d’avoir un coronavirus, Lauren a déclaré qu’elle avait mordu dans un citron et gargouillé un rince-bouche. Lorsqu’elle était incapable d’en goûter, elle craignait le pire.

Lauren a déclaré qu’elle avait commencé à paniquer: « C’était une telle inquiétude. Même si je m’étais remise du pire, quand mon odorat a disparu.

« Vous voyez toute cette couverture terrifiante de Covid dans les nouvelles et je paniquais. »







(Image: laurengoodger / Instagram)



La star de TOWIE a déclaré qu’elle avait postulé en ligne pour un test de coronavirus mais qu’elle avait été refusée parce qu’elle n’avait pas une température élevée.

Bien qu’elle n’ait pas été testée, Lauren est convaincue qu’elle avait Covid-19 car elle avait été en contact avec d’autres personnes qui avaient depuis été testées positives.

Elle a continué à dire que ce serait « étrange » si sa maladie avait été autre chose, mais n’était pas « sûre à 100% » qu’il s’agissait d’un coronavirus.

Lauren a annoncé sa bonne nouvelle de bébé plus tôt ce mois-ci, trois mois seulement après avoir révélé sa relation avec Charles.

Avez-vous une histoire à vendre? Contactez-nous à webcelebs@trinitymirror.com ou appelez-nous directement au 0207 29 33033.