Lauren Filer : le quilleur rapide anglais « reconnaissant pour chaque instant » après ses débuts de rêve avec ODI | Actualités sur le cricket

Lauren Filer dit qu’elle est « reconnaissante pour chaque instant » après avoir remporté trois guichets lors de ses débuts en ODI lors de la victoire de sept guichets de l’Angleterre contre le Sri Lanka.

Filer a joué aux côtés de ses collègues débutantes Mahika Gaur et Maia Bouchier alors que les hôtes se dirigeaient vers la victoire lors du premier match de la série de trois matchs à Chester-le-Street.

Filer a pris 3-27, après avoir joué pour la dernière fois pour l’Angleterre lors de leur Ashes Test contre l’Australie en juin, où elle a également impressionné dès ses débuts.

Filer a traversé l’ordre intermédiaire du Sri Lanka alors qu’elle jouait avec un rythme d’une longueur





Le quilleur rapide apprécie d’être de retour parmi l’équipe pour la série des 50-over, déclarant : « Je prends les choses avec calme, tout s’est passé assez vite cette année et je ne m’attendais pas du tout à ce que cela se produise cette année.

« Je suis simplement reconnaissant pour chaque instant que je passe sur le terrain et, si je dois m’asseoir sur le banc pendant une série, cela ne me dérange pas du tout, cela signifie que je fais partie de l’équipe.

« Nous avons un grand groupe de joueurs, donc cela signifie parfois qu’il faut s’asseoir sur le banc, mais il faut juste faire sa part pour l’équipe. »

Les trois débutants anglais ont fait leur marque alors que les hôtes dominaient le premier ODI, qui a eu lieu deux jours seulement après avoir perdu la série T20 2-1 après de lourdes défaites lors des deux derniers matchs.

Gaur et Filer ont ramassé trois guichets chacun, tout comme Sarah Glenn, la fileuse de jambes, tandis qu’Alice Capsey a remporté l’autre alors que les visiteurs étaient éliminés pour 106.

Tammy Beaumont et Emma Lamb ont mis en place un partenariat d’ouverture de 61 points à leur retour dans l’équipe ODI avant que Bouchier ne réussisse les points gagnants avec un gigantesque 32 overs à revendre.

En réfléchissant au jeu et à sa contribution, Filer a déclaré : « C’était vraiment bien. Je ne me sentais probablement pas au mieux de ma forme, il y a ces jours-là et il faut juste s’en sortir.

« C’était génial de remporter quelques guichets et c’était bien de remporter la victoire à la fin.

« Mahika a évidemment très, très bien joué, elle a du talent et du swing au début des manches, puis est revenue et a joué une beauté pour les faire tous sortir.

« Ensuite, Bouchier à la fin était génial, c’est bien pour nous trois de contribuer d’une manière ou d’une autre. »

Filer a pris son premier guichet ODI lorsque Hasini Perera a envoyé le ballon à Amy Jones derrière les moignons.

Ses débuts se sont encore améliorés avec deux guichets en autant de balles au 20e. Kavisha Dilhari a été rattrapée derrière, Jones effectuant une belle saisie à sa droite, avant que Filer ne renvoie Nilakshi de Silva le ballon suivant de la même manière.

La foule a bruyamment applaudi la joueuse de 22 ans pour le triplé qui en a résulté, qu’Oshadi Ranasinghe a défendu, mais l’atmosphère a rappelé à Filer son arc de test plus tôt cette année.

« Cela m’a en quelque sorte ramené un peu au Test Match », a-t-elle ajouté. « Je sais qu’Emma Lamb a dit cela sur le terrain parce qu’il y avait une partie du test où tout le monde applaudissait.

« C’était bien d’avoir ça et de s’en souvenir. C’était probablement dans ma tête, ‘ne joue pas trop loin’, mais c’était génial d’avoir cette opportunité. »

