Lauren Davis brise la sécheresse de titre de six ans pour gagner Hobart International

La qualifiée américaine Lauren Davis a remporté son deuxième titre WTA samedi pour mettre fin à une sécheresse de six ans lorsqu’elle a balayé l’Italienne Elisabetta Cocciaretto lors de la finale de Hobart International.

Dans un regain de confiance en vue de l’Open d’Australie de la semaine prochaine, la joueuse de 29 ans a survécu à son adversaire de rang supérieur 7-6 (7/0), 6-2.

Davis, classée 84e, a remporté son seul titre en simple à Auckland en 2017. Elle avait fait deux autres finales, mais pas depuis 2016.

“J’ai beaucoup d’émotions qui traversent mon corps en ce moment”, a déclaré Davis.

« Je suis juste vraiment heureux, vraiment excité. J’ai vraiment dû jouer de mon mieux pour gagner aujourd’hui.

“Nous avons consacré tellement de temps, de travail acharné et d’efforts, et c’est un sentiment tellement gratifiant de voir que tout le travail acharné porte ses fruits.”

Ce fut une performance impressionnante de Davis, qui a réussi les qualifications et bouleversé la quatrième tête de série et championne de l’US Open 2017 Sloane Stephens au premier tour. Elle n’a pas laissé tomber un set all tournoi.

Aucun des deux joueurs n’a été en mesure de convertir les occasions de balles de break dans un premier set tendu avant que Davis ne traverse le tie-break pour aimer.

Elle a maintenu l’élan dans le deuxième set, brisant dans le deuxième match pour vaincre Cocciaretto, 21 ans, lors de la première finale WTA de l’Italienne.

Davis entame sa campagne de l’Open d’Australie contre la numéro 54 mondiale Danka Kovinic.

