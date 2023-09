Lauren Daigle et Sadie Robertson Huff expliquent comment entrer dans le repos de Dieu et surmonter la peur et la panique

Lauren Daigle, musicienne chrétienne lauréate d’un Grammy Award, et Sadie Robertson Huff, ancienne star de Duck Dynasty, aujourd’hui conférencière motivatrice et auteure, ont eu une conversation franche sur la façon dont elles ont appris à surmonter l’anxiété, la peur et la panique et à entrer dans le repos de Dieu.

Dans un récent épisode du podcast « Whoa That’s Me » de Robertson, Daigle était l’invitée vedette et a parlé de son nouvel album éponyme, Lauren Daiglequi sortira le 8 septembre.

Pendant l’émission, Robertson Huff a demandé à Daigle comment elle gérait les pressions de sa carrière et comment, à un moment donné, elle avait lutté contre l’anxiété.

« Du début 2021 à la fin 2022, j’ai traversé… la plus grande dépression que j’ai jamais ressentie. La plus grande peur que j’ai jamais ressentie. La plus grande quantité d’anxiété que j’ai jamais ressentie… Je dis cela seulement pour dire que j’ai subi une série d’attaques de panique – comme légitimes, j’aurais probablement dû aller à l’hôpital – des crises de panique et certaines d’entre elles se sont produites dans des avions », a expliqué l’auteur-compositeur-interprète.

« Je dis cela pour dire à tous ceux qui sont en train de vivre cela en ce moment… que c’est réel. … Vous avez l’impression d’être fou », a poursuivi Daigle. « Vous vous demandez ce qui se passe, du genre : ‘J’ai l’impression que quelque chose d’autre prend possession de mon corps.’ Mais ce sont les choses que j’ai vraiment l’impression que le Seigneur m’a fait traverser. »

Au cours du podcast, Daigle a partagé qu’elle avait appris à respirer, à se reposer et à se rafraîchir dans la Parole et dans l’Esprit de Dieu.

« Vous savez, nos carrières peuvent évoluer à une vitesse fulgurante. Si nous voulons que quelque chose se réalise, nous pouvons trouver un moyen d’y parvenir », a expliqué le chanteur. « Mais travailler à partir d’un lieu de repos est bien plus fructueux. Cela ne veut pas dire que vous n’aurez pas la pression qui vous dit : ‘Pourquoi faites-vous cette pause ?’… mais le coût de ne pas s’entraîner. d’un lieu de repos est bien plus dommageable que de prendre ce temps libre.

Daigle a poursuivi : « Dieu est supérieur et il peut accélérer le temps et faire en sorte que le temps travaille de votre côté. Le temps n’est pas un facteur pour lui. C’est un facteur pour le monde. Et s’il peut créer le monde entier en sept jours, alors il peut organiser notre carrière et notre vie et travailler lorsque nous opérons dans un lieu de repos.

La femme de 31 ans a déclaré qu’elle se rappelle continuellement que Dieu est sa source.

« J’ai dû me rappeler : ‘Lauren, tu ne vas pas t’incliner devant le royaume de ce monde, mais t’incliner devant le Royaume du Seigneur’ et cela ressemble à opérer dans un lieu de repos. »

Robertson Huff, 26 ans, a déclaré qu’elle a également été confrontée à l’anxiété et a réitéré comment, dans les moments difficiles, Dieu lui a montré qu’il prenait soin de tout ce qui la concernait.

« Même pendant que nous nous reposons, Il veille sur [us]. Il travaille. Il fait des choses. Et donc vous ne pouvez vraiment pas vous soulager de la pression quand il s’agit du Royaume, surtout parce que c’est comme si Dieu était là-dedans », a-t-elle partagé. « Il construit le Royaume sur terre avec vous. »

Les deux hommes ont partagé qu’ils s’appuient sur la parole de Dieu lorsqu’ils sont frappés par la peur. Robertson Huff a déclaré qu’elle partageait même les Écritures avec sa fille de deux ans lorsqu’elle avait peur.

« Ce sont exactement les choses que j’enseigne à Honey en ce moment », a déclaré Robertson Huff. Elle a deux ans, mais elle s’inquiète déjà. Et l’un de ses deux versets bibliques qu’elle connaît maintenant est ‘N’aie pas peur, car je suis avec toi.' »

« L’autre jour [Honey] J’ai commencé à avoir peur dans sa chambre et je l’ai entendue dire : « N’aie pas peur, car je suis avec toi ». Et elle a dit : « Il n’y a pas de monstres. » Et c’était si doux. Et puis, elle dira : « La joie du Seigneur me rend forte. » Et elle fait ça quand elle est triste. … Je lui donne déjà ces outils. … Même maintenant, quand elle dit cela, cela lui fait changer d’avis », a expliqué Robertson Huff.

Daigle a partagé qu’elle avait pris une pause de cinq ans dans la musique en raison de problèmes de santé mentale, mais que travailler sur son dernier projet l’avait aidée à guérir.

« Le processus de création de ce disque a été très réparateur et très rédempteur. J’ai commencé le processus d’écriture avec tellement de peur et tellement d’intimidation. Ce disque, Dieu l’a utilisé pour me rajeunir et me rappeler les choses pures. rappelle-moi les choses qui comptent, non seulement selon l’industrie mais selon le Royaume », a-t-elle déclaré.

« Mon rêve pour ce disque est qu’il apporte paix, réconfort et réconfort [to others] », a ajouté Daigle.