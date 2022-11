Lauren Conrad s’excuse d’avoir traité Kristin Cavallari de “salope” sur “Laguna Beach” alors que les deux se réunissent

Lauren Conrad a retrouvé ses co-stars de “Laguna Beach”, Kristin Cavallari et Stephen Colletti pour la première fois depuis des années.

Conrad les a rejoints pour la finale de la saison 1 de leur podcast Dear Media “Back to the Beach”, où ils ont revu des épisodes de “Laguna Beach” et discuté de ce qui s’est passé.

Maintenant, Conrad et Cavallari réfléchissent à ce qu’ils ont dit lors de l’émission MTV, qui s’est déroulée de 2004 à 2006.

“Mon plus grand regret était, en le regardant, de t’avoir traité de salope. Je suis vraiment désolé”, a déclaré Conrad à Cavallari.

“LAGUNA BEACH” STARS KRISTIN CAVALLARI ET STEPHEN COLLETTI DÉVERSENT LE SALAIRE DE LA SAISON 1 : COMBIEN GAGNENT LES STARS DE LA RÉALITÉ ?

“En le regardant, c’était mon, comme, ‘Oh, je ne pouvais pas croire que j’avais fait ça.’ Parce que je pense que là où j’en suis maintenant, je n’appellerais jamais une autre femme comme ça, ou une fille”, a-t-elle poursuivi. “Et c’était, pour moi, genre, le moment le plus embarrassant. J’étais comme, ‘Oh dégueulasse.'”

“Je sais. Je ressens la même chose”, a répondu Cavallari.

Cavallari a également noté qu’elle avait qualifié Conrad de “salope” lors d’un autre épisode de l’émission de téléréalité.

“J’ai dit des trucs vraiment stupides et je regarde en arrière et c’est ma plus grande chose. Quand je le regarde maintenant, je me dis:” Je n’étais pas du tout confiant. En fait, j’étais tellement anxieux “”, a expliqué Cavallari.

Elle a ajouté: “Et je m’en suis pris à toi de bien des façons. Et j’en suis vraiment désolée. Parce que j’ai dit des choses horribles.”

CLIQUEZ ICI POUR VOUS INSCRIRE À LA NEWSLETTER DE DIVERTISSEMENT

Cavallari et Conrad ont également discuté du drame de leur triangle amoureux avec Colletti qui a été décrit dans la série et ont précisé que le problème avait été “écrasé” avant le début du tournage.

“Mon point de vue est que vous et moi n’avons jamais vraiment eu de boeuf”, a déclaré Cavallari. “MTV l’a maintenu en vie et l’a rendu bien pire qu’il ne l’aurait jamais été.”

“Ouais, je pense que c’était fait quand ils ont commencé le tournage”, a ajouté Conrad. “C’était comme une semaine avant qu’ils ne commencent le tournage. Nous nous sommes lancés et nous nous sommes réconciliés … Et c’était bien.”

“Je veux dire, je ne pense pas que nous étions, comme, les meilleurs amis. Mais nous étions comme, ‘Ça va'”, a-t-elle poursuivi.

“Nous n’avons jamais eu de problème les uns avec les autres”, a noté Cavallari.

“Je veux dire, nous avions un problème l’un avec l’autre, mais il avait été écrasé”, a précisé Conrad.

“Nous l’avons écrasé”, a déclaré Cavallari.

CLIQUEZ ICI POUR OBTENIR L’APPLICATION FOX NEWS