LAUREN Conrad et ses anciens compagnons de casting ont confirmé que la fille de l’informatique originale ne reviendrait pas à la télé-réalité.

Audrina Partridge, Spencer Pratt, Heidi Montag et Justin Bobby se sont entretenus avec Access Hollywood avant The Hills: New Beginnings saison 2 première.

Une partie du casting de The Hills: New Beginnings est apparue sur Access Hollywood le 7 mai.

Lauren Conrad sera-t-elle sur The Hills: New Beginnings saison 2?

Quand le casting a été interrogé sur la possibilité du retour de Lauren, Spencer a répondu: « Je suis sûr que non » et Heidi a rapidement répondu: « Peut-être, pas avec moi je parie mais peut-être. »

Spencer a suggéré, «Avec Audrina peut-être», mais a informé les fans que Justin et Lauren restent toujours en contact.

Justin a plaisanté: «Ouais, nous nous écrasons de temps en temps», avant de devenir sérieuse et confirmée par la déception des fans en disant: «Non, elle ne reviendra pas. Personnellement, j’ai l’impression qu’elle est trop bonne pour ça et elle ne veut plus s’occuper de cette partie de sa vie. Je pense qu’elle a laissé tomber.

Heidi a déclaré: «Il faut avoir la peau dure pour être à la télé-réalité en 2021.»

Avec Audrina rappelant aux fans que, « C’est un jeu de balle complètement différent de filmer quand on a des enfants, ce n’est plus rien comme avant. »

Les collines ont pris fin le 13 juillet 2010.

Qu’a dit Lauren Conrad à propos de The Hills: New Beginnings?

Lorsque le renouveau de The Hills a été annoncé pour la première fois, Lauren a confirmé qu’elle ne retournerait pas à ses racines.

Au cours des 11 années écoulées depuis la fin de la série, Lauren n’a pas gardé contact avec ses camarades de casting.

Audrina a admis que «Aucun de nous n’a vraiment gardé contact avec elle depuis la finale. J’ai l’impression qu’elle a une vie tellement différente et un monde différent maintenant, alors pour elle, cela n’aurait tout simplement pas de sens.

Lauren a évoqué son refus de revenir à la télé-réalité en disant: «Je ne vais pas le faire, mais j’apprécie cela [fans want it]. »

«Pour être honnête, mes priorités ont changé. Ma famille est numéro un et il en faut beaucoup pour être à la télé-réalité. Cela demande beaucoup d'émotion. »





Qui d’autre ne revient pas à The Hills: New Beginnings?

Kristin Cavallari fait une apparition dans la saison 2 mais n’a pas officiellement rejoint le casting.

Spencer dit qu ‘«elle est électrique» et qu’il voulait qu’elle continue à filmer avec le casting.

Remuant toujours le pot, Spencer a avoué et admis que Brody lui avait avoué qu’il avait failli s’embrasser avec Kristin et avait dit qu’il allait l’emmener à un rendez-vous.

Kristin a annoncé qu’elle était célibataire après son divorce avec Jay Cutler l’année dernière.