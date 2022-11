Lauren Conrad et Kristin Cavallari ont des retrouvailles et parlent de « Laguna Beach » – Hollywood Life

Voir la galerie





Crédit d’image : OConnor / AFF-USA.com / Lumeimages / MEGA

Lauren Conrad était un invité spécial sur Stéphane Colletti et de Kristin Cavallari Chers médias podcast, Retour à la plage, pour l’épisode du 8 novembre de la série. Bien qu’il ait été impliqué dans un “triangle amoureux” avec Kristin et Stephen lors de la première saison de Laguna beach, diffusé en 2004, Lauren était bien placée avec ses anciens camarades de classe lors de l’entretien en personne. Stephen et Kristin avaient revu et discuté de toute la première saison de Laguna beach sur leur podcast, et Lauren est intervenue lors de l’épisode final pour lui donner un aperçu de certains des plus grands moments de la série.

Laguna beach a été filmé pendant la seconde moitié de la dernière année de lycée de Lauren et Stephen (Kristin était en première). L’une des plus grandes intrigues de la série était la tension entre Lauren et Kristin à propos de Stephen (Kristin était dans une relation on / off avec lui, et Lauren l’avait déjà rencontré pendant leur rupture). “Toi et moi n’avons jamais VRAIMENT eu de boeuf”, a souligné Kristin sur le podcast. “Il y avait un peu de vérité dans ce qui nous est arrivé à nous trois, mais j’avais l’impression que MTV l’avait maintenu en vie et l’avait rendu bien pire qu’il ne l’aurait été.”

Lauren a accepté et a expliqué que tous les problèmes qu’elle et Kristin avaient étaient «réglés» au moment où le tournage a réellement commencé. “Tout s’est passé [between us] et puis c’était, comme, l’hiver formel – c’était la semaine avant qu’ils ne commencent le tournage – nous nous sommes lancés mais ensuite nous nous sommes réconciliés », a révélé Lauren. “Je ne pense pas que nous étions les meilleurs amis, mais nous étions comme… ça va.” Kristin s’est souvenue même ne pas “avoir eu de problème” avec Lauren, mais Lauren a souligné: “Nous avions un problème l’un avec l’autre, mais il avait été écrasé.”

Elle a reconnu, cependant, que MTV “a couru avec” le scénario après en avoir entendu parler dans les mois précédant le tournage. “Ce que je comprends”, a-t-elle admis. “Cela a fait un spectacle intéressant.” Stephen a également ajouté: “En discutant avec les producteurs, [they said] quand ils ont entendu ces histoires, c’est là qu’ils ont su qu’ils avaient quelque chose. Comme, oh, quelque chose de vraiment gros vient de se produire entre ces trois personnes, voyons ce que nous pouvons faire avec ça.

Le trio a également discuté de l’épisode tristement célèbre où le groupe s’est rendu à Cabo, et Lauren a admis que son “plus grand regret” était de traiter Kristin de “salope” pendant le voyage. “Je suis vraiment désolé!” elle s’est excusée. « Je n’arrivais pas à croire que j’avais fait ça. Là où je suis maintenant, je n’appellerais jamais une autre femme comme ça et pour moi, c’était le moment le plus embarrassant. Kristin s’est également excusée pour les choses qu’elle a dites à propos de Lauren devant la caméra. “J’ai dit des trucs vraiment stupides”, a-t-elle partagé. “Je regarde en arrière, et c’est ma plus grande chose, quand je le regarde maintenant, je me dis, je n’étais pas du tout confiant. En fait, je manquais tellement d’assurance et je m’en suis pris à toi de bien des façons et j’en suis désolé.

Lauren a également admis qu’au lycée, elle n’était même pas consciente de la gravité de la relation entre Kristin et Stephen lorsqu’elle l’a rencontré. Elle a expliqué qu’elle et Stephen étaient proches de grandir, mais au lycée, ils ne traînaient pas vraiment jusqu’à la dernière année parce qu’elle avait passé du temps avec des garçons de la classe supérieure jusqu’à ce moment-là. “Je ne pense pas avoir compris [Stephen and Kristin] ewre petit ami et petite amie!” elle a révélé. « Je ne savais pas que vous aviez toute une relation. En revenant et en regardant, je me dis: ‘C’est vraiment adorable, ils sont tellement amoureux.’ Je ne savais pas ça ! Quand nous avons recommencé à sortir en tant qu’amis, je pense que j’ai eu les conséquences [of the breakup]. Tout ce que j’ai eu, c’est cette fille que je ne connais pas vraiment et beaucoup de points négatifs parce que vous veniez de rompre. Donc je pense que ça a toujours été mon idée. L’un de mes plats à emporter avec le recul est que [your relationship] était vraiment adorable. Vous étiez vraiment amoureux et aviez une vraie relation.