Lauren Conrad et Guillaume Tell fêtent leurs 10 ans de mariage

Lauren Conrad, ancienne star de télé-réalité et entrepreneur lifestyle, a célébré ce mois-ci une étape importante : 10 ans de mariage avec son mari, Guillaume Tell.

Conrad a pris Instagram pour partager des images de ses enfants profitant de l’été. Les photos montraient ses garçons tenant des papillons, jouant aux échecs, rôtissant des guimauves et passant du temps à la plage.

Le message se terminait par une image touchante de Conrad embrassant Tell sur scène lors d’une de ses performances.

« Quel été incroyable ! Nous avons voyagé, nous sommes échoués, avons trouvé un oncle et j’ai célébré 10 ans de mariage avec ma personne préférée au monde (en plus des petites personnes que nous avons créées) », a écrit Conrad en légende du message.

Lauren Conrad participe au déjeuner de la Journée internationale de la femme du Little Market à Los Angeles, le 8 mars 2022. Frazer Harrison/Getty Images

Conrad, connue pour ses rôles dans « Laguna Beach » et « The Hills », a épousé Tell, 44 ans, le 13 septembre 2014, lors d’une cérémonie intime dans un domaine viticole de Santa Ynez, en Californie.

Depuis, le couple a bâti une famille, accueillant leur premier fils, Liam, le 5 juillet 2017, et son petit frère, Charlie, le 8 octobre 2019.