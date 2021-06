Lauren Comeau de TEEN Mom a révélé que son fils Eli avait » barbouillé du caca » sur le canapé dans ses histoires Instagram après que son ex Javi Marroquin eut déposé une injonction contre elle.

Lauren s’est tournée vers les réseaux sociaux pour s’exprimer sur sa journée stressante plus tôt cette semaine en disant que « c’était comme un vendredi 13 mais un lundi ».

Lauren Comeau a partagé que son fils avait enduit du caca sur tout le canapé tout en s'adressant à ses abonnés Instagram

Son ex Javi Marroquin a déposé une injonction contre elle des semaines plus tôt

La femme de 29 ans a partagé avec ses abonnés l’incident désordonné qu’elle a eu avec son fils de deux ans et qu’elle a » accidentellement supprimé » toutes ses demandes de messages sur Instagram.

L’histoire vient des semaines après son ex-petit ami Javi a déposé la commande déclarant que Lauren l’aurait « frappé devant leur fils ».

Dans des documents judiciaires exclusivement obtenus par The Sun, Javi, 28 ans, a déposé une ordonnance de protection contre les abus contre l’ex Lauren et a demandé la garde temporaire de leur fils Eli le 21 juin.

Une protection temporaire contre les abus a été accordée, mais Javi demandé d’abandonner la commande un jour après.

Le couple partage son fils Eli, âgé de deux ans

Javi a déposé une ordonnance de protection contre les abus contre Lauren

Avant de le laisser tomber, Javi a déclaré dans les documents du tribunal du Delaware : « L’intimé m’a agressé devant nos enfants, je crains qu’elle ne vienne chez moi et m’agresse à nouveau et/ou essaie de prendre notre fils.

« Elle m’a agressé à plusieurs reprises et en raison de ma carrière, je veux protéger mon travail et mes enfants. »

Javi a continué à affirmer : « L’argument verbal selon lequel elle a fermé le poing m’a frappé plusieurs fois. Elle a arraché ma chaîne en or de mon cou. Notre fils de 2 ans était présent et a été témoin. »

Javi et Lauren ont commencé à sortir ensemble en 2017 et ont eu une romance intermittente, y compris des fiançailles, pendant quelques années, avant de mettre fin à leur relation pour de bon.

Javi a affirmé que Lauren l'avait frappé devant leur fils

Il a affirmé dans les documents judiciaires du Delaware qu'il craignait que Lauren essaie d'emmener leur fils

Ils ont accueilli leur fils Eli en novembre 2019, mais se sont rapidement séparés après un épisode d’octobre 2020 de Maman adolescente 2 qui a été filmé fin 2019 avait l’ex-femme de Javi, Kailyn Lowry, révélant il a « essayé de la baiser » « dans le parking de Wawa » pendant que Lauren était à la maison avec leur fils.

Javi a répondu à la scène sur Instagram: « J’ai arrêté de filmer pour vivre ma vie normalement parce que j’ai réalisé que la vie de mes enfants quand ils vieilliront souffrira si je continue à faire partie de cette émission de télévision.

« Non seulement mes erreurs se sont jouées dans la série avec laquelle j’ai dû vivre (et continuer de vivre avec), mais je sais qu’un jour je devrai expliquer à mes enfants toutes mes actions. »

« Ces chèques d’épisode ne valaient pas la peine pour moi… et je peux gagner ma vie sans. Rien de tout cela ne vaut la peine pour moi… Alors je vais recommencer à m’occuper de mes propres affaires et vivre ma vie avec ma famille et être le meilleur père que je puisse être.

Les fans ont spéculé à plusieurs reprises que Javi et Lauren se sont remis ensemble ces derniers mois, mais Lauren a mis fin aux rumeurs.

Lauren et Javi se sont séparés après que son ex-femme Kailyn Lowry a révélé dans un épisode de Teen Mom 2 qu'il avait essayé de la fréquenter

Ils semblaient bien coparentalité, car ils passé des vacances ensemble en Floride avec Lincoln et Eli jours avant de déposer l’ordonnance de non-communication.

Au milieu du scandale, Lauren a aimé un mème Instagram à propos d’une femme qui est complètement au-dessus de leur ex.

Il disait : « Je suis l’ex dont aucune nouvelle petite amie n’a besoin de s’inquiéter. C’est à ton tour de souffrir. »