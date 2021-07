Lauren Comeau, l’ex-star de Teen Mom, Javi Marroquin, partage une vidéo de leur fils Eli, 2 ans, dans le premier message depuis l’appel d’agression au 911

LAUREN Comeau est réapparue sur les réseaux sociaux à la suite des allégations d’agression de son ex Javi et de sa diatribe cinglante sur Instagram Live avec Kailyn Lowry.

Le Maman adolescente 2 La star a été accusée d’avoir « battu » Javi « devant son fils » la semaine dernière lors d’une dispute conjugale.

Eli a fait son premier dunk lors d’un match de basket[/caption]

Lauren a filmé son fils en ignorant ses conflits actuels[/caption]

Lauren, 29 ans, est retournée à Instagram aujourd’hui après une semaine tendue entre son ex Javi, 28 ans, et son ex-femme Kailyn, 29.

La star de télé-réalité a choisi d’ignorer le conflit en cours et a plutôt filmé leur fils Eli, deux, alors qu’il effectuait son premier dunk lors d’un match de basket.

La personnalité de la télévision a filmé le petit bambin, qu’elle partage avec Javi, alors qu’il plongeait le ballon dans le panier et courait vers elle en riant de son accomplissement.

Lauren a également pris diverses autres photos de la pratique de son fils, alors que le tout-petit jouait avec des amis et apprenait de l’instructeur.

« Premier match de basket, premier seau sur un terrain Partage ici pour qu’il apparaisse dans mes souvenirs chaque année pour toujours , a-t-elle écrit en légende.

MAMAN VS. PAPA

La mère de famille a suivi sa violente altercation avec son ex-fiancée qui s’est soldée par un appel au 911.

Plus tôt cette semaine, The Sun a révélé en exclusivité que Javi « a appelé les flics sur sa petite maman Lauren » après qu’elle l’aurait « frappé » lors d’une bagarre.

Dans une déclaration faite par le service de police de Douvres, une nouvelle « affaire domestique » s’est produite entre les ex mardi soir au domicile de Lauren.

Un agent d’information publique chargé de l’affaire a confirmé que «les agents ont répondu à cet endroit pour une affaire liée à la famille signalée.

« Cette affaire fait toujours l’objet d’une enquête. Aucune arrestation n’a été effectuée », ont-ils révélé.

Une source interne a ajouté plus tard que Javi était la victime de la situation, comme dans un accès de rage Lauren » a frappé [him] au visage et lui a donné plusieurs coups de pied.

Cependant, le natif du Delaware a nié les allégations et, dans une déclaration exclusive au Sun, a déclaré: «Il a fait une fausse accusation et a appelé la police quelques heures après avoir quitté mon domicile.

« Il est venu chez moi chercher notre fils, est entré chez moi après que je lui ai demandé de ne pas entrer chez moi à plusieurs reprises.

« La police a ouvert une enquête, ils ont parlé à des témoins et aucune accusation n’a été déposée. »

METTRE LE BLAST

Le drame a ensuite été amplifié lorsque Javi et Kailyn ont sauté sur une session Instagram Live jeudi pour qualifie Lauren de « menteur manipulateur qui perçoit les chèques de paie sur son dos ».

Kailyn a fulminé à ses abonnés: «Je veux me débarrasser de ça parce que j’en ai marre que les gens tirent vraiment la carte de la victime et agissent comme s’ils étaient parfaits et pointent constamment du doigt les autres.

« Alors Lauren, celui-là est pour toi! Vous n’avez pas le droit d’attaquer mon ex-mari devant votre fils et je sais que c’était vrai parce que mon mari ne mentirait jamais sur le fait que vous le battiez devant son fils.





Le Maman ado étoile, qui était marié à Javi de 2012-2017, puis a admis qu’elle et Lauren s’étaient lancées dans une bataille d’injures, alors que la brune qualifiait son co-parent de « gros f ** k » et de « gros morceau de merde ».

Kailyn a avoué plus tard qu’elle avait traité la mère d’Eli de « c ** t », mais a ajouté que son « ressentiment ne vous donne pas le droit de battre les gens et, en outre, de parler de moi quand je me mets en thérapie ».

Plus tard, Javi a rejoint Kailyn sur Instagram Live, alors qu’il assurait aux fans que les « mains de sa petite maman ne sont pas propres ».

Eli a joué son premier match de basket[/caption]

Kailyn a qualifié Lauren de « manipulatrice »[/caption]

Elle et Javi ont traîné Lauren pour avoir «collecté des chèques» de leur renommée[/caption]