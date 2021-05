Lauren Comeau, l’ex-star de Teen Mom, Javi Marroquin, montre sa nouvelle maison dans le Delaware après le scandale de «  tricherie  » de Kailyn Lowry

La star de TEEN Mom, Lauren Comeau, a montré l’immense nouvelle maison du Delaware qu’elle a récemment achetée après s’être séparée du bébé papa Javi Marroquin.

Lauren, 29 ans, a mis fin à ses fiançailles avec Javi et a quitté la maison qu’ils partageaient avec leur fils Eli, 2 ans, après son scandale de «tricherie» avec l’ex Kailyn Lowry.

La star de télé-réalité a déménagé un peu après la rupture – rentrant chez elle dans le Maine pour passer du temps avec sa famille, puis de retour au Delaware pour quitter complètement sa place avec Javi, puis dans une location pendant un certain temps.

Elle était à la recherche d’une nouvelle maison à acheter pour elle-même et son fils, demandant même à ses amis et à sa famille en ligne, mais elle avait à la fois du mal à trouver une place et à fermer dans un endroit.

Enfin, Lauren a pu trouver la résidence parfaite du Delaware, en déposant 325 000 $ sur une maison de quatre chambres et trois salles de bains, a révélé en exclusivité le Sun la semaine dernière.

La star excitée de Teen Mom 2 a donné aux fans un petit tour de l’endroit sur son Instagram, les promenant de l’extérieur sur le chemin avant, en montant les marches courtes, puis directement dans la maison.

L’arc-en-ciel de Kacey Musgraves a joué en arrière-plan, avec les paroles inspirantes: «Lâchez votre parapluie, parce que chérie, j’essaye juste de te dire qu’il y a toujours eu un arc-en-ciel au-dessus de ta tête». .

Lauren a ajouté un filtre scintillant sur la vidéo pour montrer que l’endroit a l’air neuf et étincelant.

Elle a traversé un peu de l’entrée de la maison, donnant aux téléspectateurs un aperçu des planchers de bois franc, de la cuisine brillante et de quelques grandes pièces vides qui l’attendaient pour les remplir de ses affaires.

Après que la vidéo a été repartagée sur le compte Instagram teenmom.tea, les fans ont félicité Lauren pour avoir trouvé un nouvel endroit et avoir essayé de passer de tout le drame Javi-Kailyn.

En octobre 2020, l’ex-femme de Javi, Kailyn, révélé sur un épisode de Teen Mom 2 qui a été filmé à la fin de 2019 qu’il « a essayé de la baiser » dans le parking de Wawa « alors que Lauren était à la maison avec leur fils.

Cela a conduit à la séparation de Lauren et Javi, et à son besoin de cette nouvelle maison, qui, selon certains fans, ressemble beaucoup à «l’ancienne maison de Kailyn».

La mère de quatre enfants, âgée de 29 ans, a récemment vendu son propre manoir du Delaware et vient de fermer sur une nouvelle propriété où elle construit la maison de ses rêves.