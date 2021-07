L’ex de la star de TEEN Mom Javi Marroquin, Lauren Comeau, a aimé un article énigmatique sur « dire votre vérité » après que son ex-femme Kailyn Lowry l’a qualifiée de « menteuse ».

Le drame entre les trois a repris après que Javi a récemment appelé les flics affirmant que Lauren l’avait frappé, bien qu’elle l’ait nié et ait dit aux officiers qu’il « avait fait une fausse allégation ».

Lauren Comeau a aimé un article sur « dire votre vérité » après que Kailyn Lowry l’a qualifiée de « menteuse »[/caption]

L’ex-fiancé de Javi Marroquin a affirmé que Javi avait « fait une fausse accusation » lorsqu’il a prétendu qu’elle l’avait frappé[/caption]

Lauren, qui partage son fils Eli, âgé de 2 ans, avec Javi, a été critiquée par son ex et Kailyn lors d’un récent Instagram Live, où ils ont affirmé qu’elle mentait sur ce qui s’était passé lors d’un incident récent.

Dans la foulée, elle a énigmatiquement aimé un article sur le fait de dire sa vérité et d’apprendre à décider quand parler et quand tenir sa langue.

La citation de Yung Puebo se lit comme suit : « La maturité consiste à se rendre compte que la moitié de ce que vous voulez dire n’a pas besoin d’être dit.

«Être capable de voir la différence entre les réactions de l’ego et les points utiles qui peuvent élever l’harmonie ou réaffirmer vos valeurs fait une réelle différence.

« Dire ta vérité ne veut pas dire parler ton ego. »

La semaine dernière, une source a confirmé au Sun que Javi était la victime présumée lors d’un incident au domicile de Lauren, au cours duquel elle aurait « frappé Javi au visage et lui aurait donné des coups de pied à plusieurs reprises ».

Dans une déclaration exclusive au Sun, Lauren a déclaré : « Il a fait une fausse accusation et a appelé la police quelques heures après avoir quitté mon domicile.

« Il est venu chez moi chercher notre fils, est entré chez moi après que je lui ai demandé de ne pas entrer chez moi à plusieurs reprises.

« La police a ouvert une enquête, ils ont parlé à des témoins et aucune accusation n’a été déposée. »

Kailyn et Javi, qui se sont mariés de 2012 à 2017 et partagent leur fils Lincoln, 7 ans, ensemble, se sont rendus sur Instagram Live jeudi pour claquer Lauren sur ses prétentions.

Tout d’abord apparaissant seul, le MTV La star a déclaré à ses abonnés: «Je veux me débarrasser de cela parce que j’en ai marre que les gens tirent vraiment la carte de la victime et agissent comme s’ils étaient parfaits et pointent constamment du doigt les autres.

« Alors Lauren, celui-là est pour toi! Vous n’avez pas le droit d’attaquer mon ex-mari devant votre fils et je sais que c’était vrai parce que mon mari ne mentirait jamais sur le fait que vous le battiez devant son fils.





La femme de 29 ans a déclaré qu’elle souhaitait que les gens « arrêtent d’agir de manière si parfaite en ligne » et a affirmé que « tout le suivi de Lauren venait de moi, de mes sacrifices et de ma saleté ».

Kailyn a expliqué qu’elle s’impliquait dans le drame parce que cela affecterait Lincoln, déclarant: «Mon fils est également affecté par cela et nous n’allons pas agir comme si cela ne s’était jamais produit.

Une fois Javi a rejoint l’Instagram Live sur un écran séparé, il a déclaré à Kail: « Elle a tous ces gens dupés. J’espère que les gens verront qui elle est vraiment. C’est une façade. C’est comme ça. »

