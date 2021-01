Lauren Bushnell attend avec impatience 2021 en tant que garçon maman!

le Bachelier alun a lancé la nouvelle année en partageant quelques nouvelles de son petit sur le chemin: elle et son mari Chris Lane attend un petit garçon. « Sweet baby BOY, nous avons hâte de vous rencontrer! » a écrit la future maman sur Instagram. « Je t’aime déjà tellement! »

Le couple, qui s’est marié en 2019, a également donné aux fans un aperçu du moment où ils ont découvert le sexe de leur bébé lorsque Lane a frappé une balle de golf, déclenchant de la poudre bleue.

« La dernière vidéo date du jour où nous avons découvert ce que nous avions. Ma famille était en ville et je n’ai vraiment jamais vu Chris / mes frères aussi excités! » la star de télé-réalité a expliqué plus en détail. « Et oui Coopy sait vraiment que je suis enceinte. »

Sur Instagram du chanteur de country, il a également annoncé la nouvelle aux fans avec l’aide du clip. «Bonjour 2021», a écrit Lane. « C’est un garçon. »