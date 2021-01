Bachelor Nation peut être assuré que Lauren Burnham et Arie Luyendyk Jr. le mariage est en plein essor.

Lauren a mis fin à toute rumeur de rupture le vendredi 15 janvier lorsqu’elle est allée sur Instagram avec une capture d’écran d’un e-mail apparent envoyé à son équipe par TMZ. La demande de commentaire du point de vente se lisait en partie: « Nous l’entendons et Arie se sont séparés. En espérant que ce n’est pas vrai! Mais je voulais demander une déclaration au cas où. »

La réponse de Lauren? « Je veux dirennnn si vous comptez les 3 heures que nous nous sommes séparés pour qu’il fasse du motocross le week-end dernier, » Lauren a légendé la photo, « ouais nous nous sommes séparés.

On ne sait pas ce qui aurait pu déclencher la spéculation divisée, d’autant plus que leur relation semble plus rose que jamais. En fait, le couple a célébré leur anniversaire de mariage de deux ans la semaine dernière.

Dans un post Instagram dédié à sa femme, Arie a jailli de la vie que lui et Lauren se sont fait. « J’adore que nous abordions toujours les choses de front et que nous en ressortions plus forts, j’ai hâte de voir ce que l’année prochaine nous réserve », a-t-il déclaré. « Je suis tellement reconnaissant que nous nous soyons rencontrés et encore plus reconnaissant de partager cette incroyable vie que nous créons ensemble. »