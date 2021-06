Lauren Burnham et Arie Luyendyk Jr. du baccalauréat accueillent des jumeaux, un garçon et une fille, et « maman et les bébés vont bien »

LA Bachelor’s Lauren Burnham et Arie Luyendyk Jr. accueillent des jumeaux, un garçon et une fille, et « maman et les bébés vont bien ! »

Le couple a annoncé qu’ils auraient une fille et un garçon en janvier avec une douce vidéo révélatrice de genre.

Instagram

Lauren Burnham a bercé son ventre une dernière fois[/caption]

Instagram

Arie attendait à l’extérieur de la salle d’accouchement avec impatience[/caption]

Arie, 39 ans, et Lauren, 29 ans, ont officiellement accueilli leurs jumeaux dans la famille, alors qu’ils se sont rendus sur les réseaux sociaux samedi pour partager l’heureuse nouvelle.

Le couple a célébré l’occasion capitale aux côtés de leur famille et de leur fille Alessi, deux ans.

Au cours de l’après-midi, Arie a partagé une vidéo où il venait de déposer Lauren à l’hôpital et marchait pour la rencontrer, disant qu’elle était en « triage pour voir si cela se produit aujourd’hui ».

L’alun de Bachelor a ensuite partagé des vidéos de moniteurs attachés au ventre de sa femme alors qu’ils écoutaient les battements de cœur de leurs bébés.

Quelques minutes plus tard, Arie a révélé que l’accouchement se produisait et qu’il courait vers la voiture pour prendre leur sac de bébé avant d’ajouter que Lauren « avait du mal à faire le tour avec des nausées ».

Lauren a ensuite fait une apparition alors qu’elle berçait son ventre pour la dernière fois tout en balançant une chemise d’hôpital.

Le fier père de trois enfants a ensuite partagé que les bébés «sont là! Maman et les bébés vont bien et tout s’est bien passé.

Il a ajouté: « Passer du temps à chérir ces moments, merci à tous pour tout le soutien. »

Getty

Arie et Lauren ont accueilli leurs jumeaux dans le monde[/caption]

Instagram

Le couple a eu un garçon et une fille[/caption]

Le célibataire alun et sa femme d’abord a annoncé les sexes de leurs nouveaux arrivants le 19 janvier, après avoir reçu la nouvelle suite à une visite chez le médecin.

Lauren a partagé une série de photos tenant une barbe à papa rose et une bleue alors qu’elle riait avec excitation avec son mari et sa fille.

« Alessi va avoir un petit frère et une petite soeur. nous ne pourrions pas être plus excités ! elle a jailli.

Instagram

Ils ont annoncé les sexes en janvier[/caption]

Instagram

Arie et Lauren partagent également une fille nommée Alessi[/caption]

Dans quelques autres plans, les parents se sont embrassés sur la révélation, Alessi a eu son tour en tenant la barbe à papa et Lauren a caressé sa bosse en développement.

Arie et sa femme ont annoncé qu’ils attendaient des jumeaux en décembre avec un vidéo Youtube échographie.

La beauté blonde a écrit : « Nous sommes enceintes ! Nous le savons depuis un moment et nous essayons de le cacher.

Youtube

Le couple a annoncé sa grossesse sur Youtube[/caption]

Instagram

Ils ont eu du mal à garder la nouvelle secrète[/caption]

Le duo a admis à quel point il était « difficile » de garder le secret, en montrant aux fans un montage du premier trimestre de la mère.

Bien qu’Arie ait été « époustouflée » par la nouvelle, Lauren a partagé ses craintes en raison de complications de grossesse précédentes.

«Je suis terrifiée, à un moment donné parce que je sais que ça va probablement être une grossesse plus délicate. Mais je suis aussi très heureux parce que je pense que ça va être tellement cool.

Malgré le bonheur de leurs jumeaux, le couple a expliqué comment ils avaient tragiquement a fait une fausse couche quelques mois plus tôt.

Instagram

Arie et Lauren ont fait une fausse couche quelques mois seulement avant sa grossesse gémellaire[/caption]

Instagram

Elle avait l’impression d’avoir un « SSPT » à cause de l’expérience[/caption]

Dans un selfie confessionnal, Lauren a expliqué : « Je suis en train de filmer cette vidéo et j’ai un jour de moins de 12 semaines. J’ai dû attendre tout le temps cette fois mon état mental pour m’assurer que tout allait bien.

« Je pensais qu’il y aurait de mauvaises nouvelles, mais il n’y en a pas eu.

« J’ai eu quelques crises de panique parce que j’ai l’impression d’avoir un peu de SSPT à cause de la fausse couche que nous avons eue plus tôt cette année », a admis la mère de trois enfants.

« À chaque fois que mes nausées extrêmes disparaissaient, je me disais : « Oh mon Dieu, ça va ? » Appelez mon médecin en criant : « Qu’est-ce qui se passe ? Est-ce qu’ils vont bien ?’ Elle était comme me parler du rebord.

Instagram

Le couple était ravi d’apprendre l’existence de leurs nouveaux enfants[/caption]

Instagram

Ils se sont mariés en 2018[/caption]

Le couple a parlé de leurs « bébés arc-en-ciel » après Lauren a avoué se sentir émotive après leur perte.

« Il est difficile de savoir quoi dire en ce moment. J’ai pleuré par intermittence au cours des 3 derniers mois… en ce moment, ce n’est pas différent. Tellement reconnaissant », a déclaré le natif de Virginia Beach,





Ils se sont également assurés de tenir leurs fans au courant en partageant une publication sur Instagram : « 2020 s’est complètement racheté ! »

Arie et Lauren se sont rencontrés en 2018 alors qu’il tenait le rôle principal dans The Bachelor, et ils se sont mariés peu de temps après lors d’un somptueux mariage hawaïen.