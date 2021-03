Lauren Burnham dit que «l’obscurité» de la fausse couche a eu un impact sur sa grossesse

Arie Luyendyk Jr.et Lauren Burnham attendent un bébé

Diplômé de la Nation Bachelor Lauren Burnham ouvert dans un vulnérable Instagram Publier sur la façon dont sa fausse couche précédente a affecté sa grossesse actuelle.

Dans la légende d’une photo de maternité seins nus qui a révélé son ventre rond, Lauren – qui partage sa fille de 2 ans Alessi avec son mari Arie Luyendyk –a écrit comment sa nouvelle grossesse est très différente de ses expériences précédentes.

« Cette fois-ci a été pour le moins différente », a écrit le joueur de 29 ans. « l’obscurité qui entoure une perte est quelque chose qui n’est pas facile à oublier. les mois de deuil, les mois d’espoir, jusqu’à maintenant, des moments d’inquiétude. même au milieu de quelque chose d’aussi beau qu’une nouvelle vie, que l’obscurité trouve son chemin pour rappeler moi qu’il existait en fait. Cela a terni l’ignorance bienheureuse que j’ai expérimentée avec joie la première fois. «

Elle a poursuivi: « Cela dit, je suis fière de ce corps et de ce que nous avons enduré ensemble. Je suis fière de mes deuxième et troisième bébés pour avoir grandi si bien et reconnaissante pour tous les rappels qu’ils m’envoient en disant: « maman, tout va bien ». Je suis fier de mon voyage dans les ténèbres, car sans cela, la lumière que je vois maintenant ne brillerait pas aussi fort. «