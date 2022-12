Lauren Boebert, Firebrand d’extrême droite, est réélue après un recomptage

M. Frisch avait cherché à faire de Mme Boebert un lance-flammes dans un Congrès de plus en plus polarisé, affirmant qu’elle se concentrait davantage sur l’apaisement de l’aile d’extrême droite Trump du Parti républicain que sur la réduction de l’inflation et la création d’emplois.

Il s’est présenté dans une publicité télévisée comme n’étant pas un démocrate typique, affirmant qu’il ne voterait pas pour la représentante Nancy Pelosi à la présidence de la Chambre et qu’il soutenait la sécurité des frontières. Il a montré des images de lui-même en train de chasser avec un fusil de chasse.

Mais un désavantage dans la reconnaissance du nom et la composition des électeurs dans le district s’est avéré trop difficile à surmonter pour M. Frisch contre Mme Boebert, qui a attiré l’attention nationale pour ses actions incendiaires.

Lundi soir, il a publié une déclaration sur sa perte. “Alors que nous espérions un résultat différent”, a déclaré M. Frisch, “nous avons défié des chances incroyables avec la proximité de cette course.” Il a ajouté: “Je suis convaincu que la coalition de démocrates, de républicains et d’électeurs non affiliés que nous avons construite tout au long de cette campagne pour rejeter la haine et l’extrémisme dans le sud et l’ouest du Colorado se développera à l’avenir.”

Aux côtés de la représentante Marjorie Taylor Greene de Géorgie, une autre républicaine également dans son premier mandat, Mme Boebert a apporté une politique sans limites à la Chambre, se nourrissant d’une chambre d’écho des médias sociaux de loyalistes qui ont soutenu l’ancien président Donald J. .Trump. Cela a mis Mme Boebert en désaccord avec des plateformes comme Twitter, qui ont temporairement suspendu son compte après avoir répandu le mensonge selon lequel les élections de 2020 avaient été truquées.