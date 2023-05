Lauren Boebert est intervenue lorsque son fils a appelé le 911 pour signaler les abus présumés de son père, selon le rapport

Inscrivez-vous à l’e-mail quotidien Inside Washington pour une couverture et une analyse exclusives des États-Unis envoyées dans votre boîte de réception Recevez notre e-mail gratuit Inside Washington

La représentante Lauren Boebert serait intervenue dans un appel au 911 que son fils a passé lors d’une dispute domestique à son domicile en décembre, selon un enregistrement de l’appel d’urgence.

L’appel aurait été passé par le fils de Mme Boebert, qui aurait rapporté que son père, Jayson Boebert, était devenu physique avec lui et le « jetait » dans la maison. Il a dit à l’opérateur qu’il ne savait pas pourquoi son père était agressif, selon Initiéqui a déclaré avoir obtenu un enregistrement de l’appel.

Initié rapporte que l’adolescent « sanglotait, cherchait de l’air et avait du mal à parler » lors de l’appel.

L’indépendant n’a pas été en mesure de vérifier ces informations de manière indépendante et le bureau de Mme Boebert n’a pas immédiatement renvoyé de demande de commentaires.

L’opérateur aurait demandé à l’adolescent si son père avait été physique avec lui.

« Oui, il me jetait dessus », aurait-il dit, avant de changer de direction et de dire « il m’a traité de psychopathe, alors qu’il est le… », s’estompant.

L’opérateur a dit à l’adolescente qu’elle envoyait un officier et lui a dit de ne pas s’inquiéter. Elle a ensuite demandé si les Boebert avaient des armes dans la maison.

« Je veux dire qu’il y a des armes dans la maison ouais, mais je ne pense pas qu’il les utiliserait contre moi », aurait déclaré le fils. « Il me fait tellement ça. »

Il aurait ensuite dit qu’il se rendait à la ferme de sa mère, où elle séjournait « parce qu’il y a des problèmes avec [Ms Boebert and her husband.]”

Moins de cinq minutes plus tard, l’adolescent a passé un deuxième appel pour reprendre son rapport. Une femme pourrait être entendue en arrière-plan.

« Tout ce que je voulais dire, c’est que mon père et moi commencions à crier, il n’a pas vraiment été physique avec moi », a-t-il déclaré. C’est alors que Mme Boebert aurait pris le téléphone en disant « salut, je suis la maman ».

« D’accord. Il y a eu une dispute pendant le dîner. Je comprends que vous devez venir leur parler. Je suis à notre deuxième emplacement avec [our son] se prépare pour un événement », aurait-elle déclaré. « Juste pour que vous sachiez, je l’ai. Son père est à la maison.

Le répartiteur aurait dit à Mme Boebert qu’elle dépêche un officier pour voir s’il a besoin d’aide, mais Mme Boebert lui assure « qu’il n’a pas besoin d’aide » avant de dire « oui, ils peuvent venir ici ».

Lorsque les agents sont arrivés, M. Boebert aurait admis que lui et son fils s’étaient disputés verbalement, mais a déclaré qu’il ne l’avait pas touché, bien que « peut-être que la porte lui ait touché les fesses en sortant », selon un dossier de police détaillant la visite.

L’adolescent aurait également dit aux policiers qu’il « avait d’abord commencé à crier après son père et que son père n’était pas physique ». Il a ensuite dit qu’il « n’était pas sûr de savoir pourquoi il avait dit que son père l’avait blessé, mais il était bouleversé ».

La police n’a trouvé aucune marque physique sur lui et a noté que les Boebert étaient coopératifs. Aucune accusation n’a résulté de l’incident.

Les adjoints du shérif du comté de Garfield ont été envoyés après la fin de l’appel. Quelques minutes plus tard, le fils de Mme Boebert a rappelé et a rétracté les accusations. Au cours de cet appel, Mme Boebert a pris le téléphone et a dit aux opérateurs que son fils « n’avait pas besoin d’aide ».

M. Boebert a nié toutes les accusations selon lesquelles il était physique avec son fils.

« Il a réagi de manière excessive. Nous sommes redevenus une famille », a-t-il déclaré au point de vente jeudi. « Tout ce que je fais, c’est travailler et rentrer à la maison et essayer d’élever tout le monde. »

Il a dit qu’il discipline ses fils en leur faisant courir des tours et en faisant des pompes, pas en les frappant.

M. Boebert a attribué l’incident à son fils voulant «tester le taureau», ce que, selon lui, tous les adolescents font.

Mme Boebert a également commenté l’incident du point de vente.

« La sécurité et le bien-être de ma famille sont les choses les plus importantes au monde pour moi », a déclaré le bureau de Mme Boebert. L’indépendant jeudi. « Nous avons eu des moments difficiles et des chagrins d’amour. J’ai pris des mesures pour m’assurer que des jours meilleurs nous attendent tous.

La nouvelle de l’appel au 911 fait suite à la décision de Mme Boebert le mois dernier de demander le divorce de son mari, invoquant des « différences irréconciliables ».

Un affidavit du tribunal suggère que M. Boebert est devenu « extrêmement en colère » lorsqu’il a reçu l’avis.

« Il a commencé à crier et à utiliser des grossièretés », a écrit le serveur de processus dans l’affidavit.

Mme Boebert a nié que son mari ait réagi négativement, qualifiant les commentaires de l’huissier de justice de « mensonge complet ».

La députée a déclaré qu’elle ne « discutera plus de cette question en public », citant le bien-être de ses enfants.

Elle poursuit en justice pour une pension alimentaire pour enfants et pour les pouvoirs décisionnels des parents pour ses quatre fils.