Lauren Boebert « détruite » lors d’une confrontation avec un démocrate

Les utilisateurs des médias sociaux ont réagi mercredi à un débat houleux entre la représentante républicaine du Colorado, Lauren Boebert, et la représentante Steny Hoyer, démocrate du Maryland, sur les dépenses gouvernementales.

Alors que la Chambre entendait des amendements à la loi sur les services financiers et les crédits gouvernementaux généraux pour 2024, Boebert a tenté d’empêcher que les fonds de la loi soient utilisés “en violation de la loi fédérale sur l’immigration pour les politiques des villes sanctuaires”.

Après le discours de Boebert, Hoyer, qui est le membre éminent de la sous-commission des crédits des services financiers et du gouvernement général, a demandé à Boebert : « Quels fonds dans ce projet de loi sont utilisés aux fins auxquelles vous êtes opposé ?

Boebert a déclaré: “C’est une mesure de précaution.” Hoyer a répondu : « Précaution pour quoi ?

La députée a déclaré que les politiques des villes sanctuaires créaient une recrudescence de l’activité criminelle dans les villes où les migrants viennent demander l’asile.

“Il existe des politiques de villes sanctuaires qui permettent le refuge des étrangers illégaux dans ces villes et il y a un afflux de criminalité et de drogue dans ces villes et il n’y a aucun moyen pour ces gens de signaler ce qui se passe parce qu’ils sont protégés. dans le cadre de cette fausse politique qui a été créée et qui soumet l’État de droit que nous avons dans la constitution des États-Unis”, a déclaré Boebert.

Hoyer a ensuite demandé : « Je comprends cela, mais ce que vous avez dit, c’est qu’aucun des fonds prévus dans ce projet de loi ne peut être dépensé pour cet objectif. Quels sont les fonds de ce projet de loi qui doivent être dépensés pour cet objectif ?

“J’ai vu cette administration utiliser toutes sortes de fonds pour protéger les étrangers illégaux”, a soutenu Boebert avant que Hoyer ne déclare que les fonds auxquels elle fait référence n’existent pas.

“Il n’y a pas de fonds dans ce projet de loi pour faire cela. Donc, c’est juste une opportunité pour vous de vous lever et peut-être de parler d’un sujet important, je comprends cela, mais il n’y a pas de fonds dans ce projet de loi pour atteindre cet objectif.” dit Hoyer. “Vous ne croyez pas que le président investirait des fonds pour atteindre cet objectif, n’est-ce pas ?”

La représentante Lauren Boebert, le 13 septembre 2023, à Washington, DC Boebert et la représentante Steny Hoyer, une démocrate du Maryland, se sont engagés mercredi dans un échange houleux sur les dépenses gouvernementales.

Les utilisateurs des réseaux sociaux pensaient que Hoyer était clairement le vainqueur de la dispute entre les deux membres du Congrès.

Molly Jong-Fast a partagé le clip sur X, anciennement Twitter, et a écrit : “Regardez @laurenboebert se faire détruire… Par elle-même.” Mike Sington a également posté la vidéo sur X et a écrit : « Le représentant démocrate vétéran Steny Hoyer pulvérise la représentante légère de « Vape & Grope » Lauren Boebert sur le sol de la Chambre.

Sington faisait référence à l’expulsion largement médiatisée de Boebert du Buell Theatre de Denver pendant la Jus de Beetle comédie musicale en septembre. Boebert a été filmée en train de vapoter sur une vidéo de surveillance et d’être intime avec son rendez-vous.

L’équipe de Boebert a d’abord nié que la députée vapotait, mais après que les images de sécurité ont été rendues publiques, Boebert a admis qu’elle “ne se souvenait pas d’avoir vapoté”, mais “il est clair maintenant que ce n’était pas exact”. Boebert n’a pas directement abordé l’apparente intimité à l’époque.

Suite à la dispute de Boebert avec Hoyer mercredi, des internautes sur les réseaux sociaux ont remis en question ses capacités et son expérience en tant que membre du Congrès.

“C’est l’une des rares fois où vous verrez Boebert dans un débat direct avec un démocrate au Congrès”, a déclaré un utilisateur de X qui s’appelle Acyn. “Elle utilise souvent le processus d’amendement pour attirer l’attention, mais ici, il semble s’effondrer.”

Really American, une organisation politique populaire, a écrit sur X : “S’il y a une chose que vous regardez aujourd’hui, que ce soit Lauren Boebert démontrant qu’elle ne comprend *rien*, y compris le fonctionnement du Congrès, tout en essayant de s’affronter avec le démocrate Steny Hoyer. “

Un utilisateur de X qui s’appelle Jo a posté : “@stenthoyer a servi au Congrès pendant 41 ans. Il a été leader de la majorité parlementaire de 2007 à 2011 et encore de 2019 à 2023. Lauren Boebert est une idiote trash qui a jeté l’épi de maïs d’un mec dans un théâtre plein d’enfants.

Cependant, un utilisateur de X du nom de Mark a écrit que Hoyer, âgé de 84 ans, devrait prendre sa retraite. “Il est là depuis trop longtemps, tout comme beaucoup d’autres des DEUX côtés. Si le président est limité à deux mandats, alors ils devraient l’être également”, a déclaré Mark.

L’utilisateur X Funnybone a écrit : “On dirait un vieil homme blanc qui est là depuis trop longtemps en train de crier à un plus jeune membre du congrès. Les vieux hommes blancs sont le plus gros problème du congrès. On dirait qu’il a sa place dans une maison de retraite sous surveillance constante.”