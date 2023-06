Lauren Boebert confirme que l’ancien lutteur de la WWE Stan Lane n’est pas son père après deux tests ADN

Inscrivez-vous à l’e-mail quotidien Inside Washington pour une couverture et une analyse exclusives des États-Unis envoyées dans votre boîte de réception Recevez notre e-mail gratuit Inside Washington

Un ancien lutteur de la WWE qui a eu une aventure avec la mère de Lauren Boebert dans les années 1980 a passé un deuxième test ADN pour prouver de manière concluante qu’il n’est pas le père biologique de la députée.

Stan Lane, 69 ans, a été accusé il y a des décennies par la mère du républicain du Colorado, Shawn Roberts Bentz, d’avoir engendré l’enfant alors qu’il travaillait pour la Championship Wrestling en Floride.

Il s’est soumis à un test de paternité ADN ordonné par le tribunal dans les années 1980 pour régler un différend sur la pension alimentaire pour enfants, qui a conclu que lui et le législateur de 36 ans n’étaient pas liés.

Cependant, des doutes ont persisté après qu’un technicien de laboratoire qui a prélevé l’ADN de M. Lane a ensuite été reconnu coupable d’avoir accepté un pot-de-vin pour changer d’échantillons dans une affaire distincte.

En mai, M. Lane et Mme Boebert ont accepté de soumettre leur ADN à des tests prouvant qu’ils n’étaient pas père et fille, a-t-elle déclaré. la bête quotidienne.

« Je peux confirmer que Stan Lane n’est pas mon père biologique. Personnellement, je n’ai jamais prétendu publiquement qu’il était mon père, mais il est certain que cette allégation existe », a-t-elle déclaré au site d’information.

L’ancien lutteur de la WWE Stan Lane, photographié en 1986, n’est pas le père biologique de Lauren Boebert, les tests ADN ont prouvé (Youtube)

M. Lane a déclaré dans une déclaration au site de lutte PWInsider.com il s’était conformé à l’ordonnance du tribunal dans les années 1980 après avoir eu une « brève liaison » avec Mme Bentz.

« Nous sommes passés par le système judiciaire et avons effectué un test de paternité ordonné par le tribunal », a-t-il ajouté. « On m’a déclaré que je n’étais pas le père et l’affaire a été classée sans suite. »

Après que Mme Bentz ait appris les accusations de fraude contre le travailleur de laboratoire, il a accepté un deuxième test ADN qui a conclu qu’il avait « 0,0% de chances d’être le père biologique », a-t-il déclaré.

Stan Lane a dit qu’il espérait que Lauren Boebert puisse retrouver son père biologique (Getty Images)

M. Lane a déclaré que les fausses allégations avaient été « stressantes » pour lui et sa famille.

« J’ai l’impression que ma bonne réputation a été considérablement ternie. Moi et d’autres membres proches de mon entourage ont également été entraînés là-dedans », a-t-il déclaré.d PWInsider.com.

« J’ai également été suivi par les médias d’information afin qu’ils puissent avoir le scoop sur ce sujet. »

Il a dit qu’il avait accepté les excuses de Mme Boebert au nom d’elle-même et de sa famille, et que ses interactions avec le Maga républicain avaient été « agréables et agréables ».

« Je souhaite à Lauren tout le succès possible dans ses projets futurs. Si elle continue la recherche de son père biologique, j’espère qu’elle trouvera les réponses qu’elle cherchait.

Dans une déclaration à la bête quotidienneMme Boebert a convenu que l’affaire était close, en plaisantant: « La chanson de Toby Keith »Qui est ton papa‘ frappe un peu différemment maintenant.