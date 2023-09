La marque républicaine Lauren Boebert a été critiquée par son propre parti après qu’elle et son rendez-vous ont été filmés en train de se caresser dans un théâtre bondé le week-end dernier avant d’être expulsés.

Des images ont capturé les caresses intenses de la députée du Colorado avec son petit ami présumé alors qu’ils assistaient à une projection de « Beetlejuice ». à Denver le 10 septembre. Les deux hommes ont été expulsés pour « avoir provoqué des troubles ».

Plusieurs membres de son propre parti ont critiqué le comportement de la législatrice comme étant hypocrite, compte tenu de son opposition aux droits LGBTQ+, comme l’affirmation selon laquelle les spectacles de drag exposeraient les enfants à des actes sexuels obscènes. Elle a écrit En juin dernier, « Emmenez vos enfants à l’ÉGLISE, pas aux bars ».

« Elle fait la leçon à tout le monde sur le fait que la communauté LGBT constitue une menace pour les enfants, tout en se faisant surprendre en train de commettre un acte sexuel obscène dans un théâtre public où se trouvaient peut-être des enfants », Meghan McCain. a écrit sur X. « Ce sont des « valeurs familiales » ? C’est pourquoi les gens pensent que les Républicains sont tous hypocrites. »

Ann Coulter a réagi aux images : en écrivant: « Bimbo totalement embarrassante. » Elle ajoutée« Le Colorado ne peut-il pas trouver QUELQUES Républicains pas trash et stupides pour les représenter dans le 3ème district du Congrès ? »

Denver Riggleman, ancien représentant de Virginie a écrit sarcastiquement, « Lauren Boebert semble un peu confuse à l’idée que les membres du Freedom Caucus lui disent de ‘traverser l’allée' ».

L’animateur de talk-show conservateur Erick Erickson également a sonné: « Excusez-le autant que vous voulez – elle s’est mal comportée, l’a nié jusqu’à ce qu’elle soit révélée, et il n’y a aucune excuse sauf tribalement. »

Mme Boebert avait précédemment nié que l’incident ait jamais eu lieu jusqu’à la diffusion des images, qui montraient également la députée en train de vapoter, de chanter et de prendre des photos au flash pendant le spectacle.

Elle s’est adressée aux réseaux sociaux pour présenter ses excuses : « Les derniers jours ont été difficiles et humiliants, et je suis vraiment désolée pour l’attention indésirable que mon dimanche soir à Denver a apporté à la communauté. Bien qu’aucune de mes actions ou paroles en tant que citoyen privé cette nuit-là n’ait pour but d’être malveillante ou de causer du tort, la réalité est qu’elles l’ont fait et je le regrette.

Mme Boebert a poursuivi : « Il n’existe pas de modèle parfait pour traverser un divorce public et difficile, ce qui, au cours des derniers mois, a constitué une période personnelle difficile pour moi et toute ma famille. J’ai essayé de gérer cela avec force et grâce du mieux que je pouvais, mais je n’ai tout simplement pas atteint mes valeurs dimanche. C’est inacceptable et je suis désolé.

La législatrice a demandé le divorce de son mari depuis 18 ans, Jayson Boebert, et en juin, elle a annoncé qu’elle était devenue grand-mère à l’âge de 36 ans après que son fils de 17 ans ait eu un enfant avec sa petite amie.

Elle a réitéré son message sur OAN dimanche : « J’étais un peu trop excentrique. Je suis très connu pour avoir une personnalité animée.

Elle a dit qu’elle riait, chantait et « passait un moment fantastique » au spectacle. « Je suis à la limite de beaucoup de choses », a déclaré le républicain du Colorado.