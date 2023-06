Lauren Boebert affirme que le Pentagone la considère comme une « menace pour la sécurité »

Inscrivez-vous à l’e-mail quotidien Inside Washington pour une couverture et une analyse exclusives des États-Unis envoyées dans votre boîte de réception Recevez notre e-mail gratuit Inside Washington

La républicaine du Colorado, Lauren Boebert, a laissé entendre que le Pentagone la considérait comme une « menace pour la sécurité ».

«Apparemment, le Pentagone pense que je suis une menace pour la sécurité parce que je m’oppose aux plans de Biden pour une armée réveillée. Appelez-moi comme vous voulez, mais je ne reculerai pas aujourd’hui ni jamais », a-t-elle tweeté Samedi.

Auteur Kurt Eichenwald a répondu: « Eh bien, étant donné que le Pentagone ne désigne pas les individus comme des menaces à la sécurité, j’en doute fortement. Une autre agence non connectée le fait, mais je suis sûr qu’à la minute où je vous dirai laquelle, vous prétendrez qu’elle l’a fait.

Rick Wilson, co-fondateur du projet Lincoln a dit: « Bénis ton petit coeur lent. »

L’administration Biden a lancé une initiative au début de son mandat pour tenter de lutter contre l’extrémisme dans l’armée, y compris des individus tels que Jack Teixeira, un garde national de l’air avec des incidents passés d’actes violents et racistes qui est maintenant accusé d’avoir perpétré l’une des plus grandes fuites de matériel classifié dans l’histoire moderne des États-Unis.

Deux ans se sont maintenant écoulés depuis que le ministère de la Défense a lancé ses efforts de lutte contre l’extrémisme, et le groupe de travail sur la lutte contre l’extrémisme a disparu pour des raisons obscures, selon CNN.

Le réseau a rapporté le mois dernier que le Pentagone avait abandonné l’effort face à la pression politique des républicains sur le «réveil» dans l’armée.

L’organisation politique progressiste Vote Vets a déclaré à Mme Boebert Twitter: « Définis réveillé, Lauren ? Parce qu’on dirait que vous dénigrez l’armée la plus puissante du monde. La droite marginale veut imposer son programme social extrême à nos militaires en aliénant et en expulsant les troupes LGBTQ+. Ils sacrifieraient notre sécurité et notre armée pour leur extrémisme.

« Non. Ils pensent cela parce que votre vie de famille et vos affiliations politiques avec les insurgés font de vous une cible évidente de chantage et de manipulation. Tu es aussi stupide, » Hal Sparks écrit.

En février, la Maison Blanche a évité de répondre à la question si le président Joe Biden était « réveillé », de James Rosen de Newsmax.

« Et donc, nous entendons tellement parler de « capitalisme éveillé », d’une « armée éveillée », et ainsi de suite. Et en essayant de clarifier cela pour le peuple américain, je me demande si nous ne pourrions pas commencer par une question de seuil à savoir : le président Biden s’est-il réveillé ? il a dit.

Alors qu’un subtil sentiment d’amusement se répandait dans la salle de conférence de presse, l’attachée de presse de la Maison Blanche, Karine Jean-Pierre, a éludé la question.

« Alors, laissez-moi vous dire ce qui préoccupe le président et ce qui est important pour ce président », a-t-elle déclaré.

« Le président ne se soucie pas de ce que les républicains essaient de faire en créant des cascades politiques, en faisant un problème des choses qui, selon eux, leur profitent politiquement, pas du peuple américain, pas de ce qui compte pour l’Américain. les gens, mais ce qui leur profite politiquement pour eux-mêmes, pour leur propre capacité à aller de l’avant.

« Alors tu ne le décrirais pas comme ‘réveillé’? » a demandé M. Rosen.

Mme Jean-Pierre a insisté, affirmant que le GOP voulait couper les grands programmes sociaux, tels que la sécurité sociale et l’assurance-maladie.

« Ce n’est pas notre propos », avait-elle déclaré à l’époque. « Nous voulons nous battre pour ces programmes. Et c’est ce que vous allez voir du président, et c’est ce qui l’intéresse. »