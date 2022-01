Lauren Boebert affirme que Joe Biden aide les « illégaux au cœur de la nuit »

La représentante Lauren Boebert (R-Col.) a été critiquée après avoir affirmé que le président Joe Biden aidait les Américains sans papiers «en pleine nuit», dans un autre exemple de la façon dont elle a évoqué des images d’une crise à la frontière sud du pays pour marquer points politiques avec sa base.

« Même Joe Biden comprend que ce qu’il fait avec ces illégaux est mal – sinon il ne le ferait pas en pleine nuit. »

« S’il est si fier, pourquoi ne pas le faire pour que tout le monde le voie en plein jour ? » elle a ajouté.





Boebert n’a pas fourni de preuves à l’appui de son affirmation, bien qu’elle semble venir après que les républicains de la Chambre aient critiqué le secrétaire à la Sécurité intérieure, Alejandro Mayorkas, l’accusant de « manquement à ses devoirs » et suggérant qu’il n’a pas rempli la « mission prévue par le département de la Sécurité intérieure en sécurisant le frontière et reprise de l’application de la loi intérieure.

«Étant donné que nous avons eu un record de deux millions de passages illégaux en 2021, nous sommes profondément préoccupés par le fait que cette initiative est une mauvaise utilisation de l’argent des contribuables, une tentative dérisoire de distraire le peuple américain de votre échec à sécuriser la frontière et une réorientation dangereuse. du vrai travail du ministère : protéger contre les menaces contre la patrie », ont déclaré 40 républicains dans une lettre adressée à Mayorkas.

Hier, le procureur général de l’Arizona, Mark Brnovich, a affirmé que le président Biden et son administration « subventionnent et dépénalisent fondamentalement les personnes entrant illégalement dans ce pays ». Brnovich et la personnalité de Fox News, Harris Faulkner, ont suggéré que l’administration Biden libère délibérément des migrants dans le pays pour semer le chaos.