Lauren Boebert accuse bizarrement les sénateurs votant pour un projet de loi omnibus de 1,7 milliard de dollars de vouloir “sexualiser” les enfants

La représentante républicaine Lauren Boebert a accusé les sénateurs votant pour un projet de loi de dépenses fédérales de 1,7 milliard de dollars de “sexualiser” des enfants quelques jours seulement après avoir suscité des critiques internationales pour son comportement envers le dirigeant ukrainien.

Mme Boebert, qui a été réélue de justesse lors d’une course qui a forcé un recomptage dans le 3e district du Congrès du Colorado, publié sur Twitter Jeudi, il s’est élevé contre le projet de loi omnibus, qui a été adopté au Sénat et doit maintenant être approuvé par la Chambre.

“J’ai une question pour les sénateurs qui souhaitent adopter ce projet de loi omnibus de 1,7 million de dollars”, déclare Mme Boebert dans la vidéo enregistrée. « Pourquoi voulez-vous sexualiser nos enfants ? J’ai quatre garçons et cette loi cible les enfants de leur âge partout en Amérique.

La membre du Congrès a ensuite dressé la liste des dépenses destinées aux programmes pour les jeunes LGBTQ à travers le pays, mais n’a rien mentionné au sujet du Colorado.

“Je travaille dur à DC pour protéger les libertés de tous les Américains, mais ce projet de loi finance la sexualisation de nos enfants, et c’est dégoûtant”, dit-elle dans la vidéo. “Ce n’est pas américain et c’est mal, et c’est juste une autre raison pour laquelle je suis un” non “à cet omnibus.”

Mme Boebert a été critiquée dans sa circonscription pour un manque perçu d’engagement envers les affaires intérieures alors qu’elle se positionne comme une ligne dure conservatrice franche sur la scène nationale. Elle a été réélue par un peu plus de 500 voix après une course incroyablement serrée contre le challenger démocrate Adam Frisch, qui a déjà annoncé son intention de se présenter contre elle lors des prochaines élections.

Mme Boebert n’a pas soumis de demandes de fonds pour des projets communautaires, ou d’affectations, dans son propre district, bien que d’autres républicains à travers le pays et tous les démocrates du Colorado l’aient fait.

Elle n’a pas souligné dans sa vidéo Twitter jeudi que le projet de loi omnibus profitera directement à de nombreuses personnes dans son propre district – dont 86 000 $ pour un scanner de scène de crime et d’accident à Pueblo et 317 000 $ pour des caméras corporelles pour le service de police de Rifle, Radio publique du Colorado signalé. L’État dans son ensemble recevra près de 200 millions de dollars.

Le restaurant tristement célèbre et aujourd’hui disparu de Mme Boebert, Shooters, était situé à Rifle, et elle réside à Silt, une ville plus loin.

Elle a non seulement fait la une des journaux cette semaine pour son comportement lors du discours du président ukrainien Volodymyr Zelensky au Congrès, mais aussi pour sa guerre des mots avec sa collègue républicaine Marjorie Taylor Greene. Les deux, qui ont chahuté le président Joe Biden ensemble lors du discours sur l’état de l’Union de 2022, ont dirigé leur animosité l’un vers l’autre, à la joie des utilisateurs des médias sociaux.

L’indépendant a contacté les représentants de Mme Boebert pour commentaires.