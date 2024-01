Lauren Boebert a changé de circonscription pour rester au Congrès, mais gagner des électeurs ne sera pas facile

LAST CHANCE, Colorado (AP) — Fuyant une tentative de réélection difficile dans le district où elle vit, la représentante républicaine du Colorado. Lauren Boébert se déplace des montagnes vers les plaines, dans l’espoir de trouver des pâturages conservateurs suffisamment verts pour sauver sa place au Congrès.

Pour gagner, elle devra convaincre un nouveau groupe d’électeurs que son activisme politique d’extrême droite brûlant – fondé sur des phrases clivantes et une férocité partisane à la Chambre des représentants – est plus nécessaire à Washington qu’au pays. Elle affronte désormais des républicains adultes à la primaire.

Alors que la nouvelle circonscription de Boebert a voté pour le président Donald Trump avec une marge de près de 20 points de pourcentage en 2020, soit plus du double de la marge de son ancienne circonscription, et que certains électeurs républicains sont déjà des admirateurs, d’autres la saluent avec un scepticisme total.

“Elle estime qu’elle est une meilleure candidate que celles que nous avons”, a déclaré Robin Varhelman, assise derrière un bureau lors de la vente aux enchères de bétail qu’elle possède à Brush. “Elle va devoir expliquer aux gens pourquoi.”

Varhelman, flanquée de la tête massive d’un taureau nommé Big Red qu’elle avait l’habitude de corder, avec une casquette indiquant « USA Trump » accrochée à son oreille droite, a déclaré qu’elle n’était pas sûre si Boebert avait fait le changement pour le bien de l’État ou sa propre survie.

Après que Boebert ait remporté une victoire d’à peine 546 voix en 2022, son district d’origine est passé d’une tendance républicaine à un tirage au sort pour 2024 – menaçant le contrôle déjà élimé du GOP sur la Chambre des représentants des États-Unis.

L’étroite marge au Congrès oblige les deux grands partis à se battre férocement pour chaque siège disponible en 2024. Le déménagement de Boebert dans la nouvelle circonscription, où elle devra affronter au moins neuf autres républicains pour l’investiture de son parti, donne probablement une meilleure chance au Parti républicain. pour gagner les deux.

C’est en partie la raison pour laquelle elle a changé, a-t-elle déclaré lors d’un entretien téléphonique, mais elle a donné une autre raison pour se lancer dans une course qui est déjà considérée comme républicaine en toute sécurité : « Ma voix est nécessaire au Congrès ».

Obtenez un accès privilégié à la campagne électorale, à Washington et plus encore avec Ground Game, avec des reportages exclusifs sur la politique et la course 2024 de Meg Kinnard de l’AP. Inscrivez-vous ici .

Après avoir attaqué la démocrate qui a failli la contrarier en 2022 en tant que bénéficiaire de l’argent extérieur, Boebert est devenue l’outsider et devra faire face à l’étiquette de « tapisseuse » que ses nouveaux adversaires lui brandissent déjà.

L’abdication de Boebert intervient après une la vidéo a fait surface l’année dernière, la députée vapotait et tâtonnait avec un rendez-vous dans un théâtre de Denver, ce qui a secoué même les supporters dévoués alors qu’elle se précipitait vers une revanche électorale contre Adam Frisch. La démocrate contre laquelle elle a failli perdre en 2022 avait reçu le triple de ses dons de campagne lors de la course de cette année, bénéficiant de manière tangible de son profil perturbateur, qui irritait les donateurs bien au-delà des frontières des États et des districts.

“Je peux lire les feuilles de thé”, a déclaré Boebert. “Je ne veux pas que la gauche ait une chance de nous acheter le siège, et leur seul argument, c’est moi.”

Les spécialistes des chiffres, les experts politiques et le Comité national de campagne républicaine s’accordent généralement sur le fait que l’exode de Boebert donnera aux républicains une meilleure chance de conserver cette circonscription – bien que Président nouvellement élu du CNRC Le représentant Richard Hudson a déclaré que l’organisation n’avait aucune part dans la décision.

Frisch a déclaré qu’il « faisait un petit tour de victoire » après la retraite de Boebert et qu’il poursuivait sa campagne avec la même plate-forme bipartite, soutenue par au moins 7,7 millions de dollars dans ses caisses de campagne. Frisch devrait affronter Jeff Hurd – un conservateur aux manières douces dans la vieille tradition républicaine, qui a déclaré que son objectif était de « faire la une des journaux locaux, pas nationaux ».

Dans le nouveau district de Boebert, le président de la Chambre des représentants, Mike Johnson, a soutenu sa candidature et le NRCC la traite comme une candidate sortante. Le représentant républicain Richard Holtorf, désormais l’un de ses opposants, est moins satisfait de ce changement.

“En faisant du shopping dans le quartier de Lauren Boebert et en devenant une emballeuse de tapis pour pouvoir conserver son bureau à Washington, elle fait désormais partie du marais”, a-t-il déclaré.

On ne sait pas encore si Boebert rejoindra les rangs des politiciens américains qui ont déménagé et gagné.

Ce chemin est semé d’embûches de nombreux individus « qui n’ont jamais vraiment réussi à convaincre les électeurs qu’ils étaient là pour autre chose que leur propre ambition », a déclaré Christopher Galdieri, professeur de politique au Saint Anselm College du New Hampshire, qui a écrit un livre sur les hommes politiques américains qui J’ai repris et déplacé les courses.

Boebert a certains éléments qui jouent en sa faveur : elle ne quitte pas le Colorado, elle est une gladiatrice conservatrice connue sur des questions nationales telles que l’immigration et la réduction de la dette nationale, et elle est une acolyte dévouée de Trump, dont la popularité parmi les républicains ruraux reste élevée.

L’éleveuse Dawn Whitney, qui a assisté à l’une des récentes ventes aux enchères de Varhelman, a déclaré que le fait que Boebert porte le drapeau des valeurs conservatrices, chrétiennes et agraires est déjà suffisant pour mériter son vote.

“Les éleveurs et les agriculteurs sont à peu près les mêmes partout”, a déclaré Whitney, ses mains calleuses occupées à un puzzle de recherche de mots tandis que le commissaire-priseur scandait.

“Tant qu’elle est liée au pays, je pense qu’elle ira bien”, a déclaré Whitney, qui a cité une raison bien connue pour laquelle les électeurs s’accrochent à Boebert : les habitants des zones rurales sentent souvent leur pouvoir politique s’effondrer et voient en Boebert un champion au franc-parler.

« Elle ne recule pas », dit-elle.

Pourtant, Boebert rejoint une course qui est de toute façon pratiquement garantie d’élire un républicain, a déclaré Galdieri. En fait, cela signifie qu’elle écarte les « options locales » pour se présenter dans un district plus sûr.

« Les électeurs le remarquent », a-t-il déclaré.

Même si certains électeurs – même s’ils étaient irrités par le style de Boebert – n’étaient pas aussi vexés qu’elle ait changé de circonscription, la primaire républicaine de juin est celle où ses adversaires peuvent faire le plus de dégâts. Aux côtés de Holtorf, elle affrontera Mike Lynch, leader de la minorité à la Chambre des représentants du Colorado.

“J’étais fan de Lauren Boebert quand elle est arrivée là-bas”, a-t-il déclaré. “Et puis je pense que, faute d’un meilleur terme, elle a bu du Kool-Aid et est devenue ce qu’elle combattait.”

La réplique de Boebert est sans appel.

« S’il y a quelqu’un qui s’attaque au marais, c’est bien moi », a-t-elle déclaré. “Je suis le seul candidat de cette course à avoir réellement fait le travail.”

Faisant un signe de tête en partie du défi à venir, elle a ajouté : « Je suis ravie de rencontrer des gens et d’en apprendre davantage sur les problèmes locaux les plus importants. »

Alors qu’une partie des électeurs du nouveau district se trouve dans un centre plus urbain au sud de Denver, la région s’étend sur les prairies du Colorado, à l’est des montagnes Rocheuses, où les arrière-grands-parents de certains dînaient sous des nappes pendant le Dust Bowl. Il y a un demi-siècle, les grands-parents luttaient pour que leurs veaux échappent aux froids torrides de l’hiver, tout comme leurs descendants l’ont fait cette semaine, et comme le feront leurs propres enfants tant que les choses resteront stables.

Même si Boebert échappe peut-être à des obstacles électoraux difficiles, les électeurs de la nouvelle circonscription restent fidèles aux valeurs traditionnelles nées de cette histoire – les mêmes valeurs sur lesquelles Boebert a marché dans l’épisode tâtonnant lors d’une production musicale de « Beetlejuice » à Denver.

Cet embarras était suffisamment mémorable pour transcender les frontières des districts.

“De toute façon, je ne me soucie pas vraiment de ce qu’elle fait, mais elle doit absolument se ressaisir, se faire jeter hors d’un théâtre”, a déclaré Mark Moorman, un républicain qui a enchéri aux enchères sur un taureau de la taille et du poids de une petite voiture.

Avant de changer de district, Boebert s’était excusée dans le 3e district du Colorado dans le cadre de sa stratégie de dernier recours contre Frisch. Elle avait entrepris une tournée de presse locale et des camps d’entraînement locaux destinés à mettre en valeur son travail sur les problèmes locaux.

Aujourd’hui, sur un nouveau terrain, « tout cela est totalement abandonné », a déclaré Seth Masket, directeur du Center on American Politics à Denver. « Elle est la candidate politique nationale. C’est sa faiblesse ; c’est sa force. Elle n’a en quelque sorte pas le choix.

C’est la différence entre l’électrice républicaine Debbie Spear : « Elle aura la même cible sur le dos partout où elle ira, ici, là-bas, au Texas. Nous n’en avons pas besoin, qu’est-ce qu’elle va apporter de plus que les candidats que nous avons ? – et le passant dans un magasin d’élevage à proximité, qui a crié : « La fille de Rifle ? Bon sang, ouais. ___

Bedayn est membre du corps de l’Associated Press/Report for America Statehouse News Initiative. Rapport pour l’Amérique est un programme de service national à but non lucratif qui place des journalistes dans les salles de rédaction locales pour couvrir des sujets insuffisamment médiatisés.