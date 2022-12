Lauren Bell peut devenir le leader de l’attaque de bowling en Angleterre, déclare sa coéquipière Sophia Dunkley | Nouvelles du cricket

Lauren Bell a été pressenti pour devenir le leader de longue date de l’attaque de bowling de l’Angleterre par sa coéquipière Sophia Dunkley après avoir remporté quatre guichets contre les Antilles lors du deuxième ODI.

Bell a récolté des chiffres de 4-33 sur huit overs, y compris deux frappes lors de sa première over, alors que l’Angleterre a roulé ses rivales pour 118 à Antigua pour prendre une avance inattaquable de 2-0 dans la série de trois matchs.

La victoire de 142 points de mardi a suivi un succès avec la même marge lors de l’ODI d’ouverture de dimanche et l’Angleterre visera désormais un balayage net en remportant le dernier match de vendredi, également à Antigua.

Dunkley a déclaré à propos du couturier Bell, 21 ans: “J’ai eu la chance de jouer avec elle dans The Hundred pour Southern Brave et je l’ai vue déchirer de nombreuses commandes importantes et nous faire vraiment participer à certains des jeux afin de voir son bol comme elle l’autre soir était génial. C’était un sort gagnant.

“Elle est encore si jeune et a tellement plus qu’elle peut expérimenter et ajouter à son jeu. Je suis sûr qu’elle peut mener l’attaque de la couture et faire beaucoup de grandes choses. Elle a tellement d’énergie positive et veut s’impliquer. Elle sera un grand leader dans les années à venir.”

“Nous voulons être courageux et mener le jeu à l’opposition”

Sophia Dunkley: «Nous voulons être courageuses et vraiment amener le jeu à l’opposition, être agressives dans notre façon de faire. Je pense que nous avons très bien fait cela ‘





La série ODI est la première responsable de l’entraîneur-chef de la nouvelle Angleterre féminine Jon Lewis, qui a déclaré lors de sa nomination qu’il souhaitait que son équipe joue au cricket agressif.

Dunkley a le sentiment que l’équipe a livré cela au cours des deux premiers matches de son règne.

Le frappeur a déclaré : « À partir du moment où il [Lewis] intervenu, il a été très clair sur ce qu’il veut que nous fassions. Inspirez et divertissez-vous dans chaque jeu auquel nous jouons.

“Nous voulons être courageux et vraiment mener le jeu à l’adversaire, être agressifs dans la façon dont nous le faisons. Je pense que nous l’avons très bien fait et je suis sûr que plus nous avons de temps, plus nous pouvons y entrer.”

La finale ODI de vendredi est suivie de cinq internationaux T20, qui serviront de préparation à la Coupe du monde T20 de février en Afrique du Sud, un tournoi que l’Angleterre cherchera à gagner pour la première fois depuis l’édition inaugurale en 2009.

Dunkley pense que la sortie en demi-finale des Jeux du Commonwealth de cette année à Birmingham peut inciter l’équipe à faire mieux lors du prochain grand événement

Elle a ajouté : “Les Jeux du Commonwealth ont été très décevants, mais ce que nous avons appris était génial, beaucoup d’expérience à emporter dans la prochaine compétition.

“Nous espérons ne pas commettre deux fois les mêmes erreurs. Nous avons une équipe talentueuse et une qui, j’en suis sûr, peut faire de grandes choses.”