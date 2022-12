Lauren Bell et Charlie Dean jouent alors que l’Angleterre reste invaincue aux Antilles | Nouvelles du cricket

Lauren Bell a commencé avec le ballon pour l’Angleterre, alors que les Antilles ont chuté à une autre défaite au cours de la série.

Avec les cinq matchs déjà terminés, l’Angleterre semble prête pour une série de blanchiment après une victoire convaincante de 49 points à l’Ovale de Kensington.

Après avoir choisi de battre en premier, l’Angleterre a été limitée à 131-8 avec Sophia Dunkley en tête avec 35 balles sur 32.

Katherine Brunt (24 ans) et Charlie Dean (20 ans) ont partagé un huitième partenariat de guichet de 45 courses pour aider l’Angleterre à poster 131, après avoir chuté à 86-7 après 14 overs.

Sheneta Grimmond et Cherry-Ann Fraser ont terminé avec trois guichets chacune alors que les Antilles ont été reniflées pour une première victoire de la tournée.

Image:

Les Antilles ont limité l’Angleterre à 131-8. Pic Média CWI





Mais en réponse, les hôtes ont perdu deux guichets au premier tour, Bell prenant les guichets d’Aaliyah Alleyne et Rashada Williams pour zéro.

Bell a réalisé une autre meilleure performance en carrière, cette fois en terminant avec 4-12. Elle a été soutenue par les spinners, avec Sarah Glenn (1-16), Charlie Dean (2-16) et (2-13) tous parmi les guichets alors que l’Angleterre a joué aux Antilles pour seulement 86 points.

Sophie Ecclestone a également remporté un nouveau record de cricket féminin, la joueuse de 23 ans remportant son 56e guichet international cette année – le plus qu’une femme ait jamais remporté au cours d’une année civile.

Cette victoire signifie que l’Angleterre remporte une victoire 4-0 dans la série T20, avant le match final sur le même terrain jeudi.

Sophie Ecclestone a déclaré : “J’adore vraiment cette tournée, l’arrivée du nouvel entraîneur-chef a vraiment changé un peu les choses, et c’était génial de retrouver tout le monde. Après avoir été dans le Big Bash, c’est super d’être de retour dans une chemise d’Angleterre.

“C’était un guichet un peu délicat aujourd’hui, mais jouer aux spinners avec Glenny [Sarah Glenn] et Deano [Charlie Dean] est super pour moi et super pour nous trois, et je suis content qu’on aille bien ensemble. Deano a évidemment joué un T20 dans les Cendres et n’a pas lancé de balle ni aligné de balle, donc je pense que c’est formidable qu’elle ait montré à quel point elle peut être formidable.”

“Dans la perspective de la Coupe du monde, ils sont toujours incroyables d’en faire partie et l’événement lui-même sera incroyable, je pense que l’équipe montante que nous avons maintenant est incroyable et j’ai hâte de voir ce que nous pouvons faire.

“Jon Lewis a été formidable pour nous, je pense que nous avions besoin de quelqu’un pour rafraîchir les choses et être en mesure de pouvoir sortir et d’être positif et de tout donner à l’équipe et de ne pas avoir de soucis si ça va tort et de tout laisser sur le terrain.”