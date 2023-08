Lauren Alaina a lutté contre un trouble de l’alimentation lors de l’émission « American Idol »

L’auteure-compositrice-interprète de musique country Lauren Alaina parle franchement de sa lutte contre un trouble de l’alimentation tout en faisant ses débuts sous les projecteurs.

Alaina a participé à la 10ème saison de « American Idol » quand elle était au lycée. Elle a dit à Hannah Brown sur son podcast « Better Tomorrow » qu’elle luttait contre un trouble de l’alimentation à l’époque.

« J’ai commencé à avoir des problèmes avec [an] trouble de l’alimentation au collège puis en 10e année, je vais sur « American Idol » », a déclaré Alaina dans l’épisode du podcast, diffusé mercredi. « Et j’étais dans ma phase très maladroite et potelée. »

Alaina était finaliste lorsqu’elle a participé à « American Idol » en 2011. Scotty McCreery était le gagnant de la 10e saison de l’émission.

Alaina a expliqué que les « plus grandes critiques » qu’elle avait reçues provenaient de ses camarades du secondaire pour avoir décidé de passer à la « télévision nationale ».

« J’étais toujours confiant sur scène, la seule chose que je n’étais pas confiant [about] était mon poids probablement comme toute ma vie », a déclaré Alaina.« Eh bien, pas toute ma vie, mais à partir de la huitième année parce que je suis devenue une pom-pom girl, et j’étais une joueuse de softball avant cela, et donc je n’étais pas construite de la même manière . »

Elle se souvient avoir été « entre une adolescente et une femme » lorsqu’elle a participé à l’émission de chant populaire. Alaina avait 16 ans lorsqu’elle est allée sur « American Idol » et a été choquée par les critiques qu’elle a reçues sur son corps à cet âge.

« Les gens ont beaucoup commenté mon poids. … Quel genre d’humains diaboliques peuvent commenter un enfant de 16 ans, ça me dépasse maintenant. Mais comme cet enfant de 16 ans, ça s’est très mal passé pendant un moment », a-t-elle déclaré. . « J’ai souffert d’un trouble de l’alimentation si grave pendant ces années où rien ne se connectait, ce n’était pas seulement parce que [I needed] à travailler dur, j’ai complètement perdu qui j’étais. Tout, ma lumière comme si elle était un peu atténuée à cause de l’aspect télé. »

Alaina a rappelé des attaques spécifiques et vulgaires qui ont été faites contre elle sur Internet à l’époque. Elle a dit à Brown qu’un blog (qu’elle ne nommerait pas) avait photographié un « nez de cochon » sur son visage et l’appelait « Miss Piggy ».

Malgré les commentaires désagréables, la chanteuse « Thicc As Thieves » a apprécié le soutien qu’elle a reçu.

« C’était un extrême haut et un extrême bas et je suis tombée malade… J’ai lutté très, très mal avec la boulimie pendant très longtemps », a admis Alaina. « En fait, quand j’allais dans ‘Danse avec les stars’ [in 2019,] J’étais en rémission depuis des années à ce moment-là. Et quelque chose à propos de savoir que je revenais à la télévision nationale, je devais recommencer à suivre une thérapie pour ça. »

Alaina est dans un bien meilleur endroit maintenant et dit qu’elle va « très bien » tout en étant « heureuse et en bonne santé » en produisant de la nouvelle musique country.