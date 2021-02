Laurel Thomas déterminé à sauver sa belle-fille enceinte Gabby des griffes de Kim Tate

LAUREL Thomas devient déterminé à sauver sa belle-fille enceinte Gabby des griffes de Kim Tate la semaine prochaine à Emmerdale.

La reine de la ferme – qui est jouée par Claire King dans le feuilleton ITV – était ravie lorsque Gabby lui a dit qu’elle était enceinte du bébé de son fils Jamie et l’a manipulée pour qu’elle emménage.

Jamie, de son côté, ne veut rien avoir à voir avec Gabby ou le bébé et est déterminée à lui faire avorter.

Les épisodes d’Emmerdale de la semaine prochaine verront Gabby réprimander Nicola pour avoir parlé à Bernice de sa grossesse et cingler sa mère, laissant Nicola et Diane choqués.

Plus tard, Laurel rencontre Gabby dans le Woolpack et a du mal à se mordre la langue alors que Gabby rejette ses inquiétudes à propos de Kim.

Jamie interrompt leur discussion et s’excuse auprès de Gabby, l’invitant à dîner.

Laurel se méfie des singeries de Jamie et s’inquiète pour Gabby quand elle la laisse immédiatement tomber.

Plus tard, Will dit à Dawn que Gabby porte le bébé de Jamie – et qu’elle a déménagé à Home Farm.

Dawn se précipite vers les vétérinaires et jette Jamie sur place.

Mack trouve plus tard Jamie noyant ses chagrins dans le pub et suggère un plan qui résoudrait ses problèmes.

Jamie est horrifié par l’idée mais convient que cela réglerait ses problèmes.

Que prévoient-ils?

Parlant des créations de son personnage Kim sur le bébé de Gabby et de son intention de sécuriser son empire pour les années à venir – l’actrice Claire King a récemment révélé à Metro.co.uk: « Elle sait exactement ce qu’elle fait. Elle veut s’occuper de Gabby et du bébé. Elle traverse toutes ces émotions et tout doit être réglé avec Laurel aussi car elle est sa maman pour le moment.

«Elle veut aider Gabby à faire ce qu’il faut – ce que veut Kim, en gros. Elle l’écoute, elle se mord la langue et lui donne la chance d’emménager, de décorer, d’avoir des amis, de lui acheter tout ce dont elle a besoin. «

Claire a poursuivi: « C’est Kim qui tire les ficelles – elle espère que cela va se débarrasser de Dawn mais ils continuent à être contrariés. Kim doit se pousser pour faire quelque chose de pas très gentil à l’avenir.

«Elle veut Gabby avec le bébé, Dawn dehors et elle doit maintenant commencer à manipuler Jamie pour lui faire croire qu’il doit être avec Gabby pour le bien de l’empire.