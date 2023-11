Lauréats du Silver Slugger Award pour 2023

Vainqueur NL : Matt Olson, Braves (première victoire)

Olson était généralement le frappeur de nettoyage dans l’offensive record des Braves, et il a fait le nettoyage. Le natif d’Atlanta a dominé les Majors pour les circuits et les points produits, tandis que son pourcentage de coups de .604 était le meilleur de la Ligue nationale. Ses 54 dingers et 139 points produits ont été les plus importants de l’histoire des Braves. Ils ont également été les plus nombreux par un joueur de premier but primaire depuis plus d’une décennie.