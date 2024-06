Lauréats du prix James Beard 2024 : liste complète des chefs et des restaurants

Ce soir, la Fondation James Beard a annoncé les gagnants de ses Restaurant and Chef Awards. L’événement annuel a réuni des chefs, des restaurateurs et d’autres professionnels de l’industrie hôtelière tous habillés à neuf pour remporter les médailles du meilleur nouveau restaurant, du chef émergent, des 12 catégories régionales du meilleur chef, et plus encore.

Les chefs Nyesha Arrington, Richard Blais, Amanda Freitag et Marcus Samuelsson ont présidé la cérémonie, qui a été remplie de discours émouvants alors que des dizaines de professionnels de l’hôtellerie ont reçu ce qui compte parmi les plus grands honneurs de l’industrie.

Quelques faits marquants : le prix régional du meilleur chef décerné par Gregory Gourdet à Kann, à Portland, dans l’Oregon, était sa troisième victoire à James Beard en autant d’années ; il a appelé à une plus grande inclusivité et à la fin du traumatisme générationnel dans les restaurants. Michael Rafidi, chef d’Albi à Washington DC, a dédié son prix de chef exceptionnel à la Palestine. Le meilleur nouveau restaurant a été décerné à l’un des meilleurs nouveaux restaurants Eater’s 2023, Dakar NOLA de la Nouvelle-Orléans ; son chef Serigne Mbaye a pleuré en saluant son équipe, dont certains avaient pris leur premier vol pour assister à la cérémonie.

Dans les catégories régionales des meilleurs chefs, ce fut une grande soirée pour les petites villes : David Standridge a remporté le prix du meilleur chef : Nord-Est pour la Shipwright’s Daughter, située à Mystic, Connecticut ; Harley Peet a remporté le prix du meilleur chef : Mid-Atlantic pour Bas Rouge à Easton, Maryland ; et la victoire du meilleur chef de Paul Smith : Sud-Est pour 1010 Bridge marque la toute première victoire d’un restaurant de Virginie-Occidentale dans une catégorie principale (l’État a remporté un gagnant des America’s Classics 2019).

Les Beards ont également mis en avant la diversité des restaurants en termes de cuisine. Hajime Sato est devenu le premier chef sushi à remporter un prix dans sa catégorie pour son travail chez Sozai à Clawson, Michigan. Et la victoire du Meilleur Chef : Texas est revenue à Ana Liz Pulido d’Ana Liz Taqueria à Mission, Texas, qui a prononcé son discours de remerciement en espagnol, le terminant par un « Viva Mexico » triomphal.

Samedi, la fondation a annoncé les gagnants des James Beard Media Awards dans des catégories couvrant le monde de l’édition de livres de cuisine et du journalisme culinaire. Vous pouvez trouver la liste complète de ces gagnants ici. Et ci-dessous, la liste complète des lauréats du James Beard Award 2024.

James Beard Awards 2024 : lauréats des prix des restaurants et des chefs

Chef exceptionnel

Michael Rafidi, Albi, Washington, DC

Restaurant exceptionnel

Langbaan, Portland, Oregon

Restaurateur exceptionnel

Erika Whitaker et Kelly Whitaker, Id Est Hospitality Group (The Wolf’s Tailor, BRUTØ, Basta et autres), Boulder, Colorado

Meilleur nouveau restaurant

Dakar NOLA, Nouvelle-Orléans

Hospitalité exceptionnelle

Café Lula, Chicago

Chef émergent

Masako Morishita, Perry’s, Washington, DC

Chef pâtissier ou boulanger exceptionnel

Atsuko Fujimoto, boulangerie Norimoto, Portland, Maine

Boulangerie exceptionnelle

Boulangerie ZU, Portland, Maine

Programme exceptionnel de vins et autres boissons

Salon de vin Lula Drake, Columbia, Caroline du Sud

Barre exceptionnelle

Joyau du Sud, La Nouvelle-Orléans

Meilleur chef : État de New York

Charlie Mitchell, Cloverhill, Brooklyn, New York

Meilleur chef : Mid-Atlantic (DC, DE, MD, NJ, PA, VA)

Harley Peet, Bas Rouge, Easton, Maryland

Meilleur chef : Sud (AL, AR, FL, LA, MS, PR)

Valérie Chang, Maty’s, Miami

Meilleur chef : Nord-Ouest et Pacifique (AK, HI, OR, WA)

Gregory Gourdet, Kann, Portland, Oregon

Meilleur chef : Nord-Est (CT, MA, ME, NH, RI, VT)

David Standridge, la fille du charpentier, Mystic, Connecticut

Meilleur chef : Midwest (IA, KS, MN, MO, NE, ND, SD, WI)

Christina Nguyen, Hai Hai, Minneapolis

Meilleur chef : Californie

Lord Maynard Llera, Kuya Lord, Los Angeles

Meilleur chef : Montagne (CO, ID, MT, UT, WY)

Matt Vawter, tige de racine, Breckenridge, Colorado

Meilleur chef : Sud-Ouest (AZ, NM, NV, OK)

René Andrade, Bacanora, Phoenix

Meilleur chef : Sud-Est (GA, KY, NC, SC, TN, WV)

Paul Smith, 1010 Bridge, Charleston, Virginie-Occidentale

Meilleur chef : Grands Lacs (IL, IN, MI, OH)

Hajime Sato, Sozai, Clawson, Michigan

Meilleur chef : Texas

Ana Liz Pulido, Ana Liz Taqueria, Mission, Texas

Les victoires suivantes ont été annoncées précédemment :

Classiques américains 2024

Mandalay, San Francisco

Vietnam Restaurant, Philadelphie

Restaurant et salon faisan, Brookings, Dakota du Sud

Restaurant Sylvia, New York

Restaurant Wade, Spartanburg, Caroline du Sud

Restaurant Peppermill et salon au coin du feu, Las Vegas

Prix ​​​​2024 de la Fondation James Beard pour l’ensemble de sa carrière

Ruth Reichl

Humanitaire de l’année 2024 de la Fondation James Beard

L’Initiative LEE

Prix ​​du leadership 2024

Muhammad Abdul-Hadi, fondateur/propriétaire, Down North Pizza et Down North Foundation, Philadelphie, Pennsylvanie

Niaz Dorry, directrice coordonnatrice, North American Marine Alliance (NAMA) et directrice, National Family Farm Coalition (NFFC), Gloucester, Massachusetts

Helga Garza, directrice exécutive, Agri-Cultura Network / La Cosecha, Albuquerque, Nouveau-Mexique

Mai Nguyen, agriculteur, agriculteur Mai, Sonoma, Californie

Leadership émergent : Christa Barfield, fondatrice et directrice générale, FarmerJawn, West Chester, Pennsylvanie

Divulgation : Certains membres du personnel de Vox Media font partie du corps électoral pour les James Beard Awards. Eater s’associe à la James Beard Foundation pour diffuser en direct les prix en 2024. Tout le contenu éditorial est produit indépendamment de la James Beard Foundation.

Crédits d’illustration photographique supplémentaires : Getty Images pour la James Beard Foundation