Lauréats des MTV Awards 2021: «  WandaVision  », Chadwick Boseman, et plus

Prenez votre pop-corn (doré)! Les MTV Movie & TV Awards sont revenus dimanche (après avoir pris une pause en 2020 en raison de la pandémie COVID-19) – et ce fut une nuit bien remplie.

Marvel a marqué gros ce soir! «WandaVision» a remporté quatre des cinq prix pour lesquels il a été nominé, y compris le meilleur spectacle, la meilleure performance dans un spectacle de son personnage titulaire joué par Elizabeth Olsen, le meilleur méchant et le meilleur combat. « Le faucon et le soldat de l’hiver », avec Sebastian Stan – qui n’était pas présent ce soir – et Anthony Mackie, a remporté deux prix pour le meilleur héros (Mackie) et le meilleur duo.

Le regretté Chadwick Boseman a reçu le prix de la meilleure performance dans un film pour son rôle dans « Ma Rainey’s Black Bottom » et a reçu une ovation debout pour sa victoire posthume.

« Je suis très honorée d’accepter ce prix au nom de Chadwick Boseman », a déclaré Yara Shahidi sur scène, après avoir annoncé l’une des dernières catégories de la soirée. « Je sais que je parle pour moi, sa légion de fans et les communautés qu’il a si magnifiquement représentées quand je dis que nous sommes honorés de célébrer son art aujourd’hui et chaque jour. »

L’actrice de «Coming 2 America», Leslie Jones, est montée sur scène dimanche en tant qu’hôte de l’événement en direct et a secoué divers looks de mode tout au long de la nuit, notamment un t-shirt de déclaration qui disait: «Vous devez choisir la joie.

Sacha Baron Cohen est devenu la quatrième personne à recevoir le Comedic Genius Award, et l’actrice nommée aux Oscars Scarlett Johansson a été honorée du Generation Award. (Elle a également été amincie par son mari Colin Jost lors de son discours d’acceptation).

Les récompenses, qui ont débuté en 1992, sont passées à un événement de deux nuits cette année. L’émission traditionnelle de dimanche sera suivie des premiers « MTV Movie & TV Awards: Unscripted » lundi, en l’honneur de la télé-réalité.

Voir tous les nominés et gagnants:

Meilleur film

« Borat Subsequent Moviefilm: Livraison d’un pot-de-vin prodigieux au régime américain pour faire bénéficier une nation glorieuse du Kazakhstan »

« Judas et le Messie noir »

« Jeune femme prometteuse »

« Âme »

VAINQUEUR: « À tous les garçons: toujours et pour toujours »

Meilleur spectacle

«Bridgerton»

«Cobra Kai»

«Emily à Paris»

« Les garçons »

GAGNANT: « WandaVision »

Meilleure performance dans un film

Carey Mulligan, « Jeune femme prometteuse »

VAINQUEUR: Chadwick Boseman, « Ma Rainey’s Black Bottom »

Daniel Kaluuya, « Judas et le Messie noir »

Sacha Baron Cohen, « Le procès du Chicago 7 »

Zendaya, «Malcolm et Marie»

Meilleure performance dans un spectacle

Anya Taylor-Joy, « Le gambit de la reine »

Elizabeth Olsen, «WandaVision»

Elliot Page, « L’Académie des parapluies »

Emma Corrin, « La Couronne »

Michaela Coel, « Je peux te détruire »

Meilleur héros

VAINQUEUR: Anthony Mackie, « The Falcon and the Winter Soldier »

Gal Gadot, « Wonder Woman 1984 »

Jack Quaid, «Les garçons»

Pedro Pascal, « Le Mandalorien »

Teyonah Parris, «WandaVision»

Meilleur baiser

VAINQUEUR: Chase Stokes & Madelyn Cline, « Outer Banks »

Jodie Comer et Sandra Oh, « Killing Eve »

Lily Collins et Lucas Bravo, « Emily à Paris »

Maitreyi Ramakrishnan & Jaren Lewison, « Jamais je n’ai jamais »

Regé-Jean Page et Phoebe Dynevor, «Bridgerton»

Meilleure performance comique

Annie Murphy, «Schitt’s Creek»

Eric Andre, « Bad Trip »

Issa Rae, « Insecure »

Jason Sudeikis, «Ted Lasso»

VAINQUEUR: Leslie Jones, « Coming 2 America »

Meilleur méchant

Aya Cash, « Les garçons »

Ewan McGregor, « Oiseaux de proie (et l’émancipation fantastique d’une Harley Quinn) »

Giancarlo Esposito, « Le Mandalorien »

VAINQUEUR: Kathryn Hahn, « WandaVision »

Nicholas Hoult, « Le Grand »

Des performances de pointe

Antonia Gentry, « Ginny et Géorgie »

Ashley Park, « Emily à Paris »

Maria Bakalova, « Borat Subsequent Moviefilm: Delivery of Prodigious Bribe to American Regime for Make Benefit once Glorious Nation of Kazakhstan »

Paul Mescal, « Les gens normaux »

VAINQUEUR: Regé-Jean Page, « Bridgerton »

Meilleur combat

« Oiseaux de proie (et l’émancipation fantastique d’une Harley Quinn) », Final Funhouse Fight

«Cobra Kai», combat final à la maison

«Les garçons», Starlight, Queen Maeve, Kimiko contre Stormfront

VAINQUEUR: « WandaVision », Wanda contre Agatha

«Ligue de justice de Zack Snyder», combat final contre Steppenwolf

Performance la plus effrayée

Elisabeth Moss, « L’homme invisible »

Jurnee Smollett, « Lovecraft Country »

Simona Brown, « Derrière ses yeux »

VAINQUEUR: Victoria Pedretti, « The Haunting of Bly Manor »

Vince Vaughn, « Freaky »

Meilleur duo

« Barb et Star vont à Vista Del Mar », Star (Kristen Wiig) et Barb (Annie Mumolo)

VAINQUEUR: « Le Faucon et le Soldat de l’Hiver », le Faucon (Anthony Mackie) et le Soldat de l’Hiver (Sebastian Stan)

« Le Mandalorien », Din Djarin (Pedro Pascal) et Grogu

«Emily à Paris», Emily Cooper (Lily Collins) et Mindy Chen (Ashley Park)

« Borat Subsequent Moviefilm: Delivery of Prodigious Bribe to American Regime for Make Benefit Once Glorious Nation of Kazakhstan », Borat Sagdiyev (Sacha Baron Cohen) et Tutar Sagdiyev (Maria Bakalova)

Ce qui suit sera distribué lundi sur les « MTV Movie and TV Awards: Unscripted ».

Meilleure émission de télé-réalité

« Sous le pont de la Méditerranée »

« Black Ink Crew New York »

« Empire bling »

« Vacances en famille à Jersey Shore »

« Amour et hip-hop: Atlanta »

Meilleur spectacle de rencontres

« Fiancé de 90 jours »

« Ex sur la plage »

« L’amour est aveugle »

« Prêt à aimer »

« La bachelorette »

Meilleur casting de réalité

« Fiancé de 90 jours »

« Vacances en famille à Jersey Shore »

« Amour et hip-hop: Atlanta »

« Course de dragsters de RuPaul »

« Les vraies femmes au foyer d’Atlanta »

Meilleure série de compétition

« Légendaire »

« Course de dragsters de RuPaul »

« Le défi »

« Le cercle »

« Le chanteur masqué »

Meilleur spectacle de style de vie

« Délice »

« Fixer Upper: Welcome Home »

« Faire la coupe »

« J’y suis arrivé! »

« Queer Eye »

Meilleure nouvelle série non scénarisée

« Empire bling »

« Cardi essaie »

« Selena + Chef »

« Les vraies femmes au foyer de Salt Lake City »

« Réunion de famille VH1: édition amour et hip-hop »

Meilleur discours / émission d’actualité

« Un peu tard avec Lilly Singh »

« Discussion sur la table rouge »

« Le club du petit-déjeuner »

« Le spectacle quotidien avec Trevor Noah »

« Regardez ce qui se passe en direct avec Andy Cohen »

Meilleure comédie / jeu télévisé

« Le sol est de la lave »

« Jokers peu pratiques »

« Les enfants disent les choses les plus dingues »

« Nick Cannon présente: Wild ‘N Out »

« Ridicule »

Meilleur hôte

Nicole Byer, « Cloué! »

Rob Dyrdek, « Ridicule »

RuPaul, « Course de dragsters de RuPaul »

TJ Lavin, « Le défi »

Tiffany Haddish, « Les enfants disent les choses les plus dingues »

Star sociale révolutionnaire

Addison Rae

Bretman Rock

Charli D’Amelio

Jalaiah Harmon

Rickey Thompson

Meilleure série de mystères ou de crimes de la vie réelle

« Catfish: The TV Show »

« Le mal vit ici »

« Night Stalker: la chasse à un tueur en série »

« Tiger King: Meurtre, chaos et folie »

« Mystères non résolus »

Meilleur combat

« Vendre Sunset », Chrishell Stause contre Christine Quinn

« Les vraies femmes au foyer du New Jersey », Jackie Goldschneider contre Teresa Giudice

« Untucked: RuPaul’s Drag Race », Kandy Muse contre Tamisha Iman

« L’incroyable famille Kardashian », Kourtney Kardashian contre Kim Kardashian West

« Légendaire – Law Roach contre le juge invité Dominique Jackson

Meilleure série de télé-réalité internationale

«Côte d’Acapulco»

«Geordie Shore»

« Love Island (ITV) »

« ¡Cloué! Mexique »

« RuPaul’s Drag Race UK »

Contribution: Patrick Ryan, Charles Trepany