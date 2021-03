Lauréats des Golden Globes 2021: la liste complète

Frazer Harrison / Getty Images

Le plus grand spectacle de récompenses de l’industrie du divertissement est à nouveau sur nous, avec tout le chaos et la corruption habituels.

Les Golden Globes 2021 sont arrivés, apportant leur chaos et leur confusion typiques à une année de récompenses atypique.

Grâce à la pandémie, la cérémonie de cette année se déroule deux mois plus tard que d’habitude, avec les hôtes Amy Poehler et Tina Fey supervisant une affaire bicoastale, en grande partie virtuelle. Puisqu’il n’est pas sûr de rassembler une tonne de personnes dans un même théâtre, aucun des chaos traditionnels de l’open bar ne s’ensuivra (bien que ce ne soit pas une garantie que les gens ne seront pas bâclés sur leurs webcams).

Les Golden Globes seront diffusés en direct à la télévision (sur NBC et les services de streaming qui diffusent le réseau, à partir de 20 h HE), et malgré les récentes controverses et leur réputation en tant que grande émission de récompenses de l’industrie du divertissement, ils continueront de fonctionner comme un acteur de premier plan. coup d’envoi de la saison des récompenses retardée de 2021, conservant ainsi leur statut pas vraiment mais parfois en tant qu’indicateur d’Oscar.

Nous mettrons à jour cette liste des gagnants en direct tout au long de la diffusion. Vous pouvez suivre ci-dessous – rappelez-vous simplement de ne pas prendre les snubs ou les surprises trop au sérieux!

Meilleur acteur dans un second rôle, film

Sacha Baron Cohen, Le procès du Chicago 7

Daniel Kaluuya, Judas et le Messie noir – GAGNANT

Jared Leto, Les petites choses

Bill Murray, Avec des glaçons

Leslie Odom Jr., Une nuit à Miami

Meilleur acteur dans un second rôle, télévision

John Boyega, Petite hache – GAGNANT

Brendan Gleeson, La règle Comey

Dan Levy, Ruisseau Schitt

Jim Parsons, Hollywood

Donald Sutherland, L’annulation

Meilleure actrice dans une série télévisée, une comédie musicale ou une comédie

Lily Collins, Emily à Paris

Kaley Cuoco, L’hôtesse de l’air

Elle Fanning, Le grand

Jane Levy, Liste de lecture extraordinaire de Zoey

Catherine O’Hara, Ruisseau Schitt – GAGNANT

Meilleur film, animé

Les Croods: un nouvel âge

En avant

Âme – GAGNANT

Au-dessus de la lune

Marcheurs de loups