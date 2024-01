Lauréats des Architecture Awards 2023 pour la Marina Smart & Sustainable de Monaco

Concours de prix d’architecture de projet Catégorie professionnelle Architecture fraîche. Image © Architecture fraîche

Organisé par Monaco Marina Management, le Rendez-vous des marinas intelligentes et durables de Monaco vise à proposer des solutions innovantes et à encourager leur application au développement de ports de plaisance vertueux. Cette initiative se distingue par la mise en relation des marinas, des architectes, des innovateurs, des professionnels du yachting, des investisseurs, des fonctionnaires et des décideurs politiques, pour promouvoir le développement de marinas éco-responsables, efficaces et attractives dans la dynamique d’éco-transition en cours pour les destinations de plaisance. Pour cette troisième édition, un concours de design de club de plage a été lancé, avec la participation de 14 studios professionnels internationaux et 51 étudiants qui ont présenté un total de 43 projets aux membres du jury présidé par Jean-Michel Wilmotte de Wilmotte & Associés.

La compétition

L’objectif de l’appel à candidatures était d’inspirer les architectes établis et les étudiants en architecture à créer un projet au bord de l’eau. Le site emblématique de Saint Jean Cap Ferrat a été retenu cette année parmi d’autres destinations pour une étude de cas visant à régénérer une base nautique proche du port de plaisance.

L’objectif était de soumettre un projet avant-gardiste et durable, de concevoir un lieu où les plaisanciers, les communautés locales et les touristes pourraient profiter du site tout en préservant le cadre naturel.

Les architectes ont été chargés de démontrer l’excellence en matière de conception, de fonctionnalité et de gestion de l’environnement tout en intégrant une technologie intelligente, en adoptant des pratiques durables (telles que la production d’énergie, les économies d’eau et la gestion des déchets) et leur capacité à harmoniser leur conception avec l’environnement naturel pour mettre en valeur leur vision. pour l’avenir des infrastructures portuaires et riveraines.

Le prix a été décerné pour récompenser une architecture exceptionnelle qui illustre l’équilibre parfait entre fonctionnalité, esthétique et conservation de l’environnement.

Catégorie Architectes professionnels

14 studios ont soumis leur conception, dont Architekturbüro Kraus + Klauss, Arrogant Architects, Baca Architects, Commod House, Darenn Group, Morph Design Studio, Norton Ellis Architects, Obra Studio, PetitDidierPrioux Architectes, Plug-in Architects, Tongli Studio, Visuuu et Uoou. Studio.

© Architecture fraîche

Les membres du jury international ont sélectionné le projet Fresh Architectures comme lauréat du Architecture Award 2023, car il connecte parfaitement la nature, le patrimoine et l’architecture.

Ulisse Gnesda, co-fondatrice de Fresh Architectures avec Julien Rousseau et Luca Battaglia a déclaré : « Dans notre projet il y a deux thèmes principaux : le premier est que nous avons sauvé une partie d’un bâtiment existant, qui nous paraissait important, et l’autre est la récupération des eaux de pluie et des eaux grises. Le projet est une interprétation de ces deux thèmes : la protection d’un bâtiment existant et les parasols inversés pour récupérer l’eau.

Lauréat du Concours d’Architecture Catégorie Professionnelle Fresh Architecture / Ulisse Gnesda, Marc Vallois, Ramzi Lasram. Image © mesi

La recyclabilité, la durabilité et l’efficacité énergétique témoignent de leur engagement en faveur d’une conception de marina durable. Cette approche s’aligne parfaitement avec l’accent mis par le Smart Marina Architecture Award sur les structures nautiques respectueuses de l’environnement.

Catégorie étudiante

Dans la catégorie Étudiants en Architecture, 51 étudiants de 16 nationalités ont pu travailler seuls ou en groupe, déposant au total 29 projets. Une mention spéciale est revenue à M. José Hesner Sanchez Garcia, professeur à l’Universidad Nacional Autónoma de México, qui a encouragé 16 de ses étudiants à postuler à l’appel à idées.

Projet Concours Prix d’Architecture Catégorie Etudiant Groupe s3 / Titre : Symphonie des marées lunaires. Image © Groupe s3

© Groupe s3

Le « s3 Group » de l’Académie des Beaux-Arts de Guangzhou – République populaire de Chine – a gagné avec son projet « Symphony of Moon Tides ». Cette conception visionnaire s’harmonise avec les éléments naturels, convertissant l’énergie de la mer et les rythmes lunaires en énergie pour les activités humaines. L’approche des étudiants reflète une vision prometteuse pour l’avenir de l’architecture des marinas mais souligne également l’importance d’un dialogue élégant avec la nature.

Lauréat du concours du prix d’architecture Catégorie étudiante Groupe s3 / Quanle HUANG, Daoqi LIU, Shiqin ZHOU, Jianjing DONG, Jinfe ng LIAO. Image © Académie des Beaux-Arts de Guangzhou

La prochaine édition

Le Prix d’Architecture 2023 a été un succès et les studios internationaux passionnés par l’aménagement des paysages riverains sont invités à faire partie du prochain chapitre. La 4ème Édition du Monaco Smart & Sustainable Marina Rendezvous se tiendra les 22 et 23 septembre 2024 au Yacht Club de Monaco, plateforme de communication unique, sous l’égide de Monaco Capitale du Yachting Avancé.

Rendez-vous Monaco Smart & Sustainable Marina – Conférences. Image © mesi

Visite www.sustainablesmartmarina.com ou remplissez le formulaire pour recevoir plus de détails sur la prochaine édition.