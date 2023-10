Lauréats des 69e National Film Awards : Kriti Sanon et Allu Arjun prouvent qu’elle est la préférée de Tollywood

Kriti Sanon et Allu Arjunil y a des liens au 69ème Prix nationaux du cinéma la cérémonie gagne les cœurs. La fille de Bollywood et la star de Pushpa 2 avaient l’air extrêmement absorbées par une conversation, et cela prouve qu’elle est la préférée de Tollywood. Après Prabhas, vous pouvez voir qu’Allu Arjun est extrêmement à l’aise avec la diva et qu’elle parle. Habituellement, les étoiles du sud se montrent timides, et Prabhas en est un exemple classique, mais son lien avec Kriti était différent, et nous en avons tous été témoins dans l’émission de Karan Johar. Café avec Karan 7, où l’actrice d’Adipurush a immédiatement appelé Prabhas pour gagner des points sur le segment Hey Karan, It’s Me. Plus tard, les rumeurs sur leur relation ont fait la une des journaux, mais Kriti a mis fin une fois pour toutes aux spéculations, affirmant qu’ils étaient les meilleurs amis.

Kriti Sanon fait tourner les têtes avec sa beauté lors de la célébration des lauréats du 69e National Awards.

Toutes nos félicitations @kritisanon sur votre premier prix national. J’espère que vous continuerez à en gagner encore beaucoup ? ??#KritiSanon #Mimi #NationalFilmAwards pic.twitter.com/dnHJcCAlxX Sachin (@sillyboy_inlove) 17 octobre 2023

En parlant des liens entre Kriti et Allu, Allu cliquait sur des photos et des vidéos lorsque l’équipe RRR, Pushpa, et d’autres films Telugu recevaient les honneurs, et Kriti semblait lui donner quelques conseils. Les deux hommes ont été vus en train de bien se lier et de parler continuellement tout au long de la cérémonie, le bonheur et l’enthousiasme de leur toute première victoire au National Award étant évidents. Ils étaient assis juste une rangée derrière leurs collègues lauréats du prix national, SS Rajamouli et R. Madhavan.

Les fans sont impressionnés par leur lien et se manifestent pour un film ensemble et il fut un temps où même l’actrice souhaitait la même chose.

Voici manifester un film ensemble ? J’attends avec impatience Pushpa2 avec mon sukumar garu préféré ! amour et salutations toujours! Kriti Sanon (@kritisanon) 27 août 2023