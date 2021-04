Le propriétaire Philip Reynolds a rendu un hommage émouvant à Presenting Percy en confirmant que son « cheval de toute une vie » était décédé des suites d’une infection du sang.

Le joueur de 10 ans avait l’air d’une superstar en devenir lorsqu’il produisait un spectacle scintillant dans le RSA Chase 2018 – son deuxième succès au Festival de Cheltenham, après avoir remporté la finale de Pertemps 12 mois plus tôt.

Il a ensuite remporté un deuxième Galmoy Hurdle la saison suivante, mais n’a pu terminer que huitième lorsqu’il était favori pour la Cheltenham Gold Cup, et n’a jamais tout à fait réussi à retrouver son ancienne brillance.

Après être passé de la cour de Pat Kelly à Gordon Elliott l’été dernier, cependant, Presenting Percy est revenu sur la piste gagnante en battant plusieurs gagnants de la première année Kemboy et Monalee dans un événement Listed à Thurles – sa 11e victoire en carrière.

Une huitième place dans la Savills Chase à Leopardstown à Noël s’est avérée être son dernier départ – car il a été exclu de Cheltenham et plus tard du Grand National à Aintree en raison d’une infection à la jambe, qui lui a finalement coûté la vie.

Reynolds a déclaré: «C’est avec une grande tristesse que je dois confirmer que nous avons perdu une bataille de trois mois contre l’infection et que nous n’avons eu d’autre choix que d’endormir Presenting Percy cet après-midi.

«Je tiens à remercier Ger Kelly et son équipe de l’hôpital équin Fethard pour tous leurs efforts pour essayer de le sauver et lui permettre la retraite qu’il méritait.

«Je sais que c’est un cliché de dire que la course est un jeu de hauts et de bas, et nous avons eu notre part des deux, mais dans des jours comme celui-ci, on se demande si les sommets sont suffisamment élevés.

«Percy était un athlète spécial avec une personnalité qui lui est propre. Il nous a emmenés là où nous rêvions, et nous avons toujours hâte de l’avoir avec nous pendant ses temps morts.

«Nous souffrons profondément de sa perte et nous nous sentons tellement désolés pour tant de personnes qui lui sont liées – Tom Costello, à qui j’ai acheté Percy, Pat Kelly, Kim et l’équipe qui l’a fait, Gerry et tous à Athenry qui l’aimaient, Gordon Elliott , Mary et l’équipe de Cullentra, et bien sûr (jockey) Davy Russell – qui a offert à notre famille trois jours mémorables à Cheltenham, deux avec notre vedette Percy.

«La tristesse soudaine de son décès est difficile à imaginer, et les merveilles du« et si »resteront. Pour tous ceux qui ont partagé notre amour pour Percy, nous sommes désolés.

« Le cheval de ma vie – et mon honneur d’avoir été appelé son propriétaire. »