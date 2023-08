Laura Woods: Je mourrai à l’intérieur si Arsenal remporte la Ligue des champions à Wembley

Laura Woods a admis que se présenter lors d’une finale de la Ligue des champions à Wembley impliquant Arsenal la rendra pleine d’émotion.

Fan d’Arsenal depuis toujours, Laura Woods est la nouvelle présentatrice de TNT Sports et devra couvrir son club bien-aimé en détail lors des soirées de la Ligue des champions lors de la prochaine campagne du diffuseur.

S’adressant exclusivement à QuatreQuatreDeuxcependant, la présentatrice suggère qu’elle aura beaucoup de mal à contenir ses émotions si Martin Odegaard soulève le trophée de la Ligue des champions à Wembley le 1er juin.

« J’aime dire que je serai à 100% une professionnelle impartiale, mais je mourrai à l’intérieur si cela se produit », a déclaré la présentatrice de TNT Sports, Laura Woods. FFT.

« Wow imaginez – et c’est aussi Wembley! »

Woods suggère qu’avec tout ce qui se passe dans le stade et avec le discours des producteurs à son oreille, cela pourrait être plus gérable qu’elle ne le pense.

« C’est en fait plus facile que vous ne le pensez d’être impartial à la télévision. Et la raison en est que vous essayez si fort de faire votre travail correctement. Avec la télévision, vous avez probablement trois voix différentes à la fois : dans votre tête, derrière le scènes, et puis vous avez aussi vos invités. Vous avez aussi des choses [adverts, features] il faut y aller et tout devient assez compliqué.

Regarder Odegaard soulever le trophée de la Ligue des champions à Wembley ferait « mourir à l’intérieur » de Woods (Crédit image : Getty Images)

« Les gens pensent qu’il est difficile d’être impartial, mais vous voulez juste faire votre travail très bien avant tout, et obtenir toutes les connaissances que vous avez recherchées sur l’émission d’une manière ou d’une autre et tirer le meilleur parti de vos invités également. »

Woods attend certainement avec impatience l’opportunité de couvrir la Ligue des champions pour TNT Sports, en particulier avec un ou deux visages familiers parmi la distribution d’experts et de co-commentateurs …

« C’est un peu intimidant, en fait, mais aussi très excitant d’être nommé présentateur. J’aime l’idée de prendre en charge un projet depuis le début, et de se l’approprier, c’est toujours très agréable de le faire de cette façon.

« Je suis vraiment content d’avoir Ally, ça me fait marrer ! Tout le monde pense que ça faisait partie de mon contrat, mais je jure que ce n’était pas le cas ! »

Laura Woods et Ally McCoist ont rejoint TNT Sports avant la nouvelle saison, rebaptisée BT Sport (Crédit image : Getty Images)

Woods explique également que devoir couvrir Tottenham Hotspur ne posera pas autant de problèmes que les gens pourraient s’y attendre, s’ils revenaient en Ligue des champions dans les prochaines années. Soulignant que les Spurs ont atteint la finale en 2019, elle souligne le respect qu’elle ressentait pour l’équipe et le manager sur le plan personnel.

« Lorsque vous travaillez dans le football et que vous interviewez tout le temps des footballeurs et des managers, vous établissez en fait une relation différente avec ces clubs. Par exemple, lorsque les Spurs avaient Mauricio Pochettino et qu’ils se sont rendus en finale de la Ligue des champions, je n’ai pas Je ne veux pas qu’ils gagnent en tant que fan d’Arsenal.

« Je ne voulais pas qu’ils gagnent parce que je pensais: » En tant que fan d’Arsenal, je ne peux pas vivre avec ça « , et cela aurait été affreux. Je le sais pertinemment. Mais j’étais heureux de les voir bien faire et y arriver, parce que j’avais tellement de respect pour Mauricio Pochettino et pour beaucoup de ces joueurs individuels des Spurs aussi.

Parfois, vous aimez voir les individus bien se comporter, car vous avez noué des liens avec eux, et vous pensez que ce sont d’excellents interviewés et de grands joueurs, et vous pouvez les respecter individuellement. »

Woods souligne le respect qu’elle a pour l’ancien patron des Spurs Pochettino, bien qu’elle ne veuille pas que Tottenham réussisse (Crédit image : Getty Images)

