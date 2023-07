Laura Whitmore révèle une amitié secrète avec l’acteur hollywoodien alors qu’ils font la fête ensemble dans de nouveaux clichés de Glastonbury

LAURA Whitmore a révélé son amitié secrète avec un acteur hollywoodien, après avoir fait la fête ensemble à Glastonbury.

L’ancien hôte de Love Island, 38 ans, était l’un des nombreux visages célèbres à se faire plaisir lors du festival emblématique le week-end dernier.

Érotème

Laura Whitmore a révélé son amitié avec la star hollywoodienne Andrew Garfield[/caption] Érotème

L’acteur de la liste A a fait la fête avec l’ancien hôte de Love Island à Glastonbury[/caption] Alamy

Andrew a joué le rôle de Spider-man[/caption]

Et postant des clichés à ses 1,5 million de followers après les manigances, Laura pouvait être vue en train de poser avec nul autre que la star hollywoodienne Andrew Garfield.

La star de Spider-Man, âgée de 39 ans, a été vue sur des photos que Laura a partagées sur Instagram, dont il a tiré la langue alors qu’ils obtenaient un selfie de groupe.

Laura se tenait aux côtés d’Andrew, Keith Lemon et Joe Wicks pour les clichés étoilés, tout en profitant de la musique dans une foule de gens.

Dans une image séparée, la star de la télévision irlandaise se tenait suivant à Andrew alors qu’ils regardaient la caméra et Andrew se pencha en arrière tout en tirant la langue.

L’acteur a porté un look décontracté dans une casquette avec un bandana marguerite et une grande veste grise.

Pendant le week-end, il a été photographié en train de profiter du set de Sophie Ellis Bextor.

Laura a légendé ses photos : « Tellement de contenu glasto encore sur mon téléphone. Le spam continue.

Et les fans n’ont pas tardé à comprendre l’amitié improbable, comme l’a écrit l’un d’entre eux avec espièglerie: « Salut Laura, ce n’est pas grave ou rien, mais si vous pouviez simplement passer mon numéro à Andrew, ce serait génial, il le cherchait, promis, merci merde x »

Un deuxième a ajouté: « Est-ce que Spider-Man est sur vos photos? » et un troisième a commenté: « OMG ANDREW. »

Il a été rapporté que le beau gosse d’Hollywood sortait avec Phoebe Dynevor de Bridgerton en novembre dernier.

Andrew a rencontré son compatriote Brit A-lister, 27 ans, aux GQ Man of the Year Awards et il a été rapporté qu’ils étaient inséparables depuis.

Le couple a passé la soirée à se mettre à l’aise lors de l’after-party organisée à l’hôtel Mandarin Oriental Hyde Park de Londres et a quitté la soirée étoilée ensemble.

Une source a déclaré: « Andrew et Phoebe ont tout de suite cliqué, il y a eu une attirance immédiate.

«Ils se connaissent grâce à diverses connaissances dans le milieu et ont beaucoup en commun.

« Mais ce n’est certainement pas une rencontre unique. Après être partis ensemble, ils se sont rencontrés depuis et agissent comme un vrai couple.

thewhitmore/Instagram

Laura a partagé une série de clichés Glasto[/caption] Érotème

Les fans de Laura ont été émerveillés par leur amitié alors qu’ils posaient avec Joe Wicks et Keith Lemon[/caption]