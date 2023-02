Laura Whitmore révèle son premier grand travail à la télévision depuis qu’elle a quitté Love Island et a été remplacée par Maya Jama

LAURA Whitmore a décroché son propre talk-show sur ITV.

Le joueur de 37 ans a annoncé la nouvelle aujourd’hui après avoir quitté Love Island l’année dernière.

Elle a dit à ses abonnés : « Ma propre émission de chat sur ITV1, ah bien sûr, continuez ainsi !

L’émission de Laura sera diffusée le dimanche et selon ITV, l’émission sans nom, couvrira le style de vie et le divertissement, ainsi qu’une combinaison convaincante d’invités célèbres et de discussions d’actualité.

Ses partisans se sont précipités pour la féliciter, son mari Iain Stirling écrivant: “Oui!”

Catherine Tyldesley a déclaré: “Buzzing pour vous belle fille. Tellement mérité !!! J’ai hâte de regarder xxxx.

Alors que Vicky Pattison a écrit: “Félicitations, fille magnifique.”

Laura a quitté Love Island en août après avoir présenté trois séries après la mort de l’animatrice originale de l’émission ITV2, Caroline Flack.

Elle a admis qu’il y avait “des éléments de la série que j’ai trouvés très difficiles” lors de l’annonce de son départ, faisant allusion à des différences créatives potentielles.

En octobre, Maya a été confirmée comme nouvelle hôte de Love Island, des semaines après que The Sun a révélé en exclusivité que Maya avait été choisie pour l’affronter.

En juillet, Laura, maman d’un enfant, a également annoncé qu’elle se retirerait de son émission BBC Radio 5 Live, diffusée chaque semaine le dimanche matin.

Elle tourne actuellement un programme documentaire d’investigation appelé Laura Whitmore Investigates pour ITV et a récemment pris la scène du West End dans la pièce 2:22 A Ghost Story.