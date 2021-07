Laura Whitmore révèle le « cauchemar logistique » de se rendre à Majorque pour filmer dans une villa après 12 minutes de projection

Laura Whitmore de LOVE Island a a expliqué aux fans pourquoi elle n’a figuré que moins de 12 minutes dans la série actuelle.

Laura, 36 ans, a révélé que les restrictions liées à la pandémie ont rendu les déplacements vers et depuis Majorque – où se trouve la villa Love Island – très difficiles.

3 Laura a expliqué pourquoi elle n’était pas à l’écran depuis le premier couplage Crédit : Rex

3 Elle est allée sur Instagram pour répondre aux questions brûlantes des fans Crédit : Instagram

🌴 Lisez notre blog en direct Love Island 2021 pour les dernières mises à jour

Le présentateur irlandais n’est à l’écran que depuis 11 minutes et 51 secondes.

Lors d’une séance de questions-réponses sur Instagram dimanche, un fan lui a demandé si elle retournerait à la villa et quand on peut s’attendre à ce que Casa Amor commence.

Laura a déclaré: « Oh, on me pose souvent cette question », a-t-elle déclaré. « Première question : oui. Deuxième partie : bientôt. Que puis-je vous dire d’autre ?

« Du point de vue logistique, c’est plus difficile que lorsque je suis sorti pour l’attelage.

AVERTISSEMENT AMBRE

« Les îles Baléares étaient dans l’ambre, donc quand j’ai fait ça, j’ai dû m’isoler pendant cinq jours, je ne suis pas sûr que tout le monde le sache. J’ai dû m’isoler cinq jours à mon retour.

« Puis [rules] est passé au vert, et maintenant il est à nouveau ambré, mais je suis doublement vaxxé.

«Je dois également être à Londres tous les dimanches dans le cadre de mon contrat Love Island.

« J’ai besoin d’héberger Love Island: Aftersun, que j’adore. C’est tellement amusant, j’adore la télé en direct.

« Mais c’est un autre cauchemar logistique, nous devons nous assurer que je reviens toujours à temps pour cela.

« Si je pouvais, j’emménagerais probablement dans le, je veux dire qui ne le ferait pas ?

L’épisode de ce soir de Love Island verra quelle fille sera larguée, après que les nouveaux arrivants AJ et Danny aient le premier choix avec qui s’associer.

AJ a exprimé un intérêt pour Hugo et Liam.

Jouera-t-elle prudemment et ira-t-elle pour Hugo célibataire ou fera-t-elle basculer le bateau en optant pour Liam qui est en couple avec Millie?

Sur Aftersun, les téléspectateurs verront les insulaires abandonnés Brad et Rachel interviewés pour la première fois depuis qu’ils ont quitté la villa.