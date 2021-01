Laura Whitmore a révélé que son mariage avec Iain Stirling avait un rôle principal pour leur chien bien-aimé Mick.

L’animateur de Love Island a épousé Iain, qui est la voix off de l’émission de rencontres ITV2, lors d’une cérémonie secrète à Dublin en novembre et ils attendent maintenant un bébé.

Le présentateur de télévision âgé de 35 ans a maintenant partagé une photo inédite de leur grand jour où Mick est vu courir dans un escalier en marbre de l’hôtel de ville de Dublin, entre Laura et Iain.

On voit l’heureux couple se tenant la main dans les escaliers, créant une arche impromptue pour leur chien.

Laura a légendé la photo sur Instagram: « Joyeux 6e anniversaire Mick! ❤️ Je suis là à chaque étape du chemin #mickspics @conormcdphoto. »

Laura avait partagé plus tôt cette année, la nouvelle qu’elle et Iain s’étaient mariés dans son Irlande natale, vêtus d’un élégant tailleur-pantalon tout blanc pour l’occasion.

Elle a déclaré à ses fans sur les réseaux sociaux: «Il y a un an, Iain m’a demandé de l’épouser et nous avons eu la cérémonie la plus magique et la plus parfaite.

« Nous avons adoré l’avoir pour nous-mêmes. Nous avions planifié la célébration parfaite et je serai à jamais si reconnaissant que c’est ce que nous avons obtenu.

«Nous n’avons jamais parlé publiquement de nos fiançailles ou de notre mariage. À l’époque, nous n’avions jamais ressenti le besoin de dire quoi que ce soit car c’est une expérience très personnelle.

« Nous étions aussi trop occupés à en profiter! Nous n’avons jamais partagé cette photo auparavant mais beaucoup de gens nous ont contactés et nous ont félicités le mois dernier avec de bonnes intentions alors voici de bonnes nouvelles! »







(Image: Laura Whitmore / Instagram)



Elle a conclu: « Je t’envoie de l’amour et le vôtre et voici 2021! Bonne année à tous! Je vous souhaite tout l’amour x. »

Le couple a révélé le mois dernier qu’ils attendaient leur premier enfant ensemble, publiant une photo d’un babygro de Guns N Roses sur Instagram.

Elle a écrit: «Je veux maintenant partager de bonnes nouvelles car ce sont nos nouvelles à partager – et je vais être honnête, cela commence à donner l’impression que mon ventre de bière verrouillé est hors de contrôle.

«Iain et moi attendons un bébé début 2021. Il a été difficile de garder une telle bonne nouvelle au silence.

«Surtout les moments où je devais manquer de radio en direct pour tomber malade dans une poubelle ou mon penchant pour un bol de purée de pommes de terre le matin.

« Je n’avais pas la gueule de bois comme tout le monde le pensait. En fait, j’étais complètement sobre en filmant toute la série de Celeb Juice, ce qui est tout à fait l’éloge! »

Vous avez une histoire à vendre? Contactez-nous à webcelebs@trinitymirror.com ou appelez-nous directement au 0207 29 33033.