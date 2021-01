Les nouveaux mariés Laura Whitmore et Iain Stirling ont grillé leur premier nouvel an en tant que mari et femme alors qu’ils se préparent à accueillir leur premier enfant ensemble.

L’hôte enceinte de Love Island, Laura, 35 ans, et son nouveau mari ont sonné en 2021 avec une fête dans leur abri de jardin jeudi soir après avoir vécu une année incroyable en couple.

Le couple a passé son réveillon du Nouvel An à construire un ensemble de Lego sur le thème de Star Wars et à grignoter un plat à emporter asiatique.

Laura est allée sur son Instagram pour documenter leur nuit ensemble alors qu’ils se retiraient dans leur abri de jardin devenu pub après le dîner.

La personnalité de la télé a été filmée en train de danser sur le plateau d’Annie Mac derrière leur bar bien approvisionné.







La future maman Laura a agrippé une canette de Coca Cola tout en boogying avec son nouveau mari alors que la paire enfilait des pulls assortis « Choose Love » pour l’occasion.

Alors que l’horloge sonnait à midi, les jeunes mariés sont sortis sur leur balcon pour regarder les feux d’artifice et porter un verre de bulles à la nouvelle année.

Le couple s’est filmé en train de chanter Auld Lang Syne tout en tenant leur chien et en dansant alors qu’un feu d’artifice explosait derrière eux.

Leur premier nouvel an en tant que mari et femme survient quelques semaines à peine après le mariage du couple lors d’un mariage secret à Dublin.

Laura a épousé Iain moins de 12 mois après sa proposition et le couple a également annoncé plus tard qu’ils attendaient leur premier bébé.







À partir de 2021 avec style, Laura a partagé une photo inédite de l’heureux couple sur son fil Instagram alors qu’elle confirmait qu’ils s’étaient mariés et avaient «adoré l’avoir pour nous».

Sur la photo, Laura est vue serrant un bouquet de fleurs tout en portant un costume blanc chic.

Iain, quant à lui, a imité la pose de sa nouvelle femme en souriant avec plaisir à la caméra.

Partageant les détails de la journée, Laura a écrit: « Entrer en 2021 comme …

«Il y a un an, Iain m’a demandé de l’épouser et nous avons eu la cérémonie la plus magique et la plus parfaite. Nous avons adoré l’avoir pour nous seuls.







« Nous avions planifié la célébration parfaite et je serai toujours si reconnaissant que ce soit ce que nous avons obtenu. Nous n’avons jamais parlé publiquement de nos fiançailles ou de notre mariage. »

Laura a poursuivi: «À l’époque, nous n’avions jamais ressenti le besoin de dire quoi que ce soit car c’est une expérience très personnelle. Nous étions également trop occupés à en profiter!

« Nous n’avons jamais partagé cette photo auparavant mais beaucoup de gens nous ont contactés et nous ont félicités le mois dernier avec de bonnes intentions, alors voici de bonnes nouvelles! »

Laura a terminé en souhaitant à ses fans une bonne année et « envoyer de l’amour à vous et aux vôtres ».







Il a été rapporté que le couple s’était marié à l’hôtel de ville de Dublin devant 25 invités, ce qui était le maximum autorisé par les règles irlandaises sur les coronavirus.

Ils avaient le demi-frère de Laura, Adam, et la sœur de Iain, Kirsten, comme témoins.

Peu de temps après l’annonce de leur mariage, Laura a déclaré qu’elle était enceinte dans un post sur Instagram.

Elle a posté une photo d’un grenouillère pour bébé avec Guns N ‘Roses Sweet Child O’ Mine.