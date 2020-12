Laura Whitmore et Iain Stirling sont restés timides avec une sortie dans un magasin de charité au milieu des allégations de leur mariage secret le mois dernier.

Les stars de Love Island se seraient nouées tranquillement lors d’une cérémonie humaniste à l’hôtel de ville de Dublin le 11 novembre.

On dit qu’ils se sont mariés devant 25 invités, ce qui était le maximum autorisé selon les règles de niveau cinq de l’Irlande à l’époque.

Les rapports de leurs noces secrètes sont arrivés juste un jour après que Iain eut partagé une photo du couple profitant d’une sortie dans un magasin de charité.

La paire a posé devant un magasin Choose Love / Help Refugees à Londres portant leurs masques anti-coronavirus dans une publication sur Instagram de Iain.







(Image: Instagram)



Ils avaient l’air confortable alors qu’ils se blottissaient ensemble pour le claquement, portant des baskets blanches assorties et des manteaux chauds.

Laura et Iain portaient des sacs jaune vif de Selfridges, tandis que le narrateur de Love Island Iain arborait un pantalon jazzy à fleurs bleues.

L’icône de la voix off a légendé le message: «Oot and aboot.

«Si vous recherchez des idées XMAS de dernière minute. Découvrez @chooselove où vous pouvez acheter des cadeaux qui contribuent directement à améliorer la vie des réfugiés dans le monde entier.

«Ils font aussi des t-shirts bien rangés.»







(Image: thewhitmore / Instagram)



Laura, 35 ans, et Iain, 32 ans, sont ensemble depuis 2017 et se sont fiancés en Afrique du Sud plus tôt cette année où Love Island était filmé à l’époque.

Laura a repris l’animation de l’émission après avoir remplacé Caroline Flack dans la dernière série.

Iain a raconté Love Island depuis sa première saison.

Affirmant que le couple s’est marié en secret, a déclaré une source Le soleil : « Iain et Laura sont tellement amoureux, ils voulaient vraiment se marier au plus vite. »







(Image: Dave Benett / Getty Images pour Hard Rock Hotel London)



La source a ajouté: « Bien que les circonstances ne soient pas idéales, ce fut une journée tellement romantique. »

Le couple a gardé secret leur mariage présumé à leur retour au Royaume-Uni.

Ils n’ont pas encore répondu aux reportages sur les réseaux sociaux.

The Mirror a contacté les représentants du couple pour obtenir des commentaires.