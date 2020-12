Laura Whitmore et Iain Stirling se sont mariés en secret le mois dernier, prétend-on.

Le couple aurait noué discrètement le noeud lors d’une cérémonie humaniste à la mairie de Dublin le 11 novembre.

On dit qu’ils se sont mariés devant 25 invités, ce qui était le maximum autorisé selon les règles de niveau cinq de l’Irlande à l’époque.

Le demi-frère de Laura, Adam, et la sœur de Iains, Kirsten, étaient les témoins, selon un rapport de The Sun.

Une source a déclaré à la publication: « Iain et Laura sont tellement amoureux qu’ils voulaient vraiment se marier le plus tôt possible ».

