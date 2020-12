Love Islandde Laura Whitmore va être maman!

L’animatrice de 35 ans attend son premier enfant avec la star de la voix off du programme britannique Iain Stirling. Whitmore a fait l’annonce sur Instagram le mercredi 16 décembre.

«J’ai donc toujours essayé d’être protectrice sur le côté personnel de ma vie», écrit-elle. « Beaucoup de choses sont juste pour moi et mes proches et nous avons choisi de ne pas partager publiquement. Cependant, je veux maintenant partager de bonnes nouvelles car c’est notre nouvelle à partager – et je vais être honnête, ça commence à apparaître. comme si mon ventre de bière était hors de contrôle. Iain et moi attendons un bébé début 2021. «

La future mère a admis « il a été difficile de garder une telle bonne nouvelle silencieuse. »

« Surtout les moments où je devais manquer de radio en direct pour tomber malade dans une poubelle ou mon penchant pour un bol de purée de pommes de terre le matin », Whitmore, qui est également animateur sur BBC Radio 5 Live et capitaine d’équipe sur Jus de célébrité, ajoutée. « Je n’avais pas la gueule de bois comme tout le monde le pensait. En fait, j’étais complètement sobre en filmant toute la série de Jus de célébrité, ce qui est tout à fait la récompense! «

Et bien qu’elle ait noté que le couple apprécierait que les fans respectent leur vie privée, elle a également déclaré qu’ils «voulaient répandre un peu d’amour et un rappel de la beauté de la vie».