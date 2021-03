Laura Whitmore, enceinte, porte un costume blanc chic alors qu’elle fait la promotion de son nouveau livre

Laura Whitmore, présentatrice de radio et de télévision enceinte, brille à travers son troisième trimestre.

La star de 35 ans, mariée à la voix de Love Island Iain Stirling, 33 ans, a épaté ses fans dans un costume blanc chic mercredi en faisant la promotion de son nouveau livre.

Laura est allée sur sa page Instagram pour partager les détails passionnants de Personne ne peut changer votre vie sauf pour vous, tout en posant dans une veste ajustée avec des boutons dorés, associée à un pantalon évasé.

Elle portait une superbe chemise vibrante en dessous, qui convenait à sa petite taille.

Clairement fière de son exploit, Laura a écrit: «L’auteur publié se détend dans son jardin!







« Tellement excité de voir le premier lot de précommandes arriver aux gens aujourd’hui! »

Laura a déclaré qu’elle allait profiter d’un événement virtuel mercredi soir avec Clara Amfo pour célébrer le lancement du livre.

Invitant ses fans, elle a ajouté: « Vous pouvez toujours venir si vous avez envie … les joies des événements virtuels! Lien dans mes histoires. »

L’animatrice de Radio 5 Live a semblé exceptionnelle tout au long de sa grossesse et de nombreux fans l’ont félicitée tout au long de son voyage.







L’ancienne fille de Geordie Shore, Vicky Pattison, a jailli sur la photo: « Nah Laura, comment as-tu l’air ce bon homme enceinte ??! »

Un deuxième écrit: « Félicitations! Et j’adore ce costume !! »

« Vous êtes très belle! » un troisième partagé.

Laura et son mari Iain aiment garder leur vie privée séparée de ce qu’ils montrent à leurs fans et ont réussi à garder secrets le premier et le deuxième trimestre de la star.

Le couple a annoncé la grossesse en décembre, leurs adeptes bien-aimés étant enthousiasmés par cette nouvelle spéciale.







Et depuis qu’elle l’a découvert, Laura a continué à travailler sur des concerts télévisés, ainsi que sur son travail à la radio.

Elle a précédemment révélé qu’elle n’avait pas l’intention d’abandonner sa carrière de présentatrice de télévision lorsque son petit enfant arrivera.

La star blonde dit que c’est grâce à sa mère, Carmel, qu’elle est sûre de pouvoir jongler avec le travail avec élever un enfant.

Elle a également dit que c’est grâce aux encouragements de sa mère qu’elle a pu croire en elle-même pour entrer Pick Me MTV qui l’a amenée à faire la une de MTV News dans MTV Europe en 2008 – ce qui a lancé sa carrière à la télévision.

S’adressant au Telegraph, Laura a déclaré: « Tous mes amis de l’école sont des médecins ou des enseignants. Le fait que je pensais même qu’il était possible de partir travailler à MTV venait de ma mère parce que son attitude était: ‘Si vous voulez, alors pourquoi pas? ‘ »







Ajoutant qu’elle n’a pas l’intention d’abandonner son travail, elle a ajouté: « Quand les gens me demandent si je vais abandonner le travail cette année à cause du bébé, je me dis: ‘Pourquoi? Maman l’a fait dans les années 80 en Irlande ! ‘ »

Laura et Iain se sont mariés en secret l’année dernière.

Au début de 2021, la star de Celebrity Juice, Laura, a déclaré qu’elle était une femme mariée.

Elle a dit qu’ils avaient apprécié la « cérémonie la plus magique et la plus parfaite » quand elle et Iain se sont mariés à Dublin.

Laura a partagé un cliché inédit de l’heureux couple en confirmant qu’ils s’étaient mariés et avaient «adoré l’avoir pour nous».

