Laura Whitmore a enfilé une paire de culottes « à venir » alors qu’elle offrait aux fans un aperçu de son ventre en pleine croissance.

La présentatrice de Love Island est entrée dans son troisième trimestre et la femme de 35 ans dit qu’on lui a conseillé de prendre autant de clichés que possible.

Elle attend son premier enfant avec son mari Iain Stirling après avoir annoncé la grande nouvelle en décembre.

Leur bébé est prévu pour «début 2021» – et la déclaration de Laura selon laquelle elle est au troisième trimestre signifie qu’elle est enceinte d’au moins sept mois.

Alors qu’elle montrait sa bosse en expansion, elle portait des sous-vêtements, ce qui suggère que la naissance n’est pas dans trop de mois.

Laura documente sa grossesse après avoir été avertie qu’elle regrettera de ne pas avoir de photos de son voyage.







(Image: Laura Whitmore / Instagram)



Il n’y avait donc qu’une seule chose à faire après le téléchargement d’une photo miroir.

Elle a écrit: « À VENIR … Je n’ai vraiment commencé à prendre des photos de bosse qu’au troisième trimestre. C’est un moment tellement personnel.

«Une chose qu’on m’a dit est de prendre des photos ou je regretterai de ne pas avoir les souvenirs du voyage. Il faut du temps pour comprendre les changements corporels.

« Je me suis réveillé et j’ai réalisé que je portais mon vieux pantalon de @thehappyvagina et je pense qu’ils ont une signification TRÈS différente maintenant … »







(Image: Instagram)



Cela vient après que la beauté irlandaise a plaisanté sur le fait d’être fortement enceinte sur sa page Instagram en écrivant sous un autre cliché: « S *** est devenu réel. »

Laura et Iain se sont mariés en secret en novembre lors d’une cérémonie silencieuse à Dublin.

Elle a ensuite confirmé sa grossesse dans un post Instagram mettant en vedette un babygrow portant le logo du groupe américain Guns N ‘Roses.

Avec le titre de la chanson Sweet Child O ‘Mine, elle a écrit: «J’ai toujours essayé de protéger le côté personnel de ma vie.

«Beaucoup de choses sont juste pour moi et mes proches, et nous avons choisi de ne pas les partager publiquement.







(Image: Instagram)



«Cependant, je veux maintenant partager de bonnes nouvelles car ce sont nos nouvelles à partager – et je vais être honnête, cela commence à donner l’impression que mon ventre de bière verrouillé est hors de contrôle. Iain et moi attendons un bébé début 2021. Il a été difficile de garder une telle bonne nouvelle silencieuse.

«Surtout les moments où j’ai dû manquer de radio en direct pour tomber malade dans une poubelle ou mon penchant pour un bol de purée de pommes de terre le matin.

«Je n’avais pas la gueule de bois comme tout le monde le pensait. En fait, j’étais complètement sobre en filmant toute la série de Celeb Juice, ce qui est tout à fait l’éloge!

«Nous apprécierions que notre vie privée soit respectée, mais nous voulions juste répandre un peu d’amour et un rappel de la beauté de la vie.»