Laura Whitmore a fait fondre les cœurs avec un selfie adoré lors de sa promenade romantique avec son mari Iain Stirling.

L’hôte de Love Island, 35 ans, a montré sa lueur de grossesse alors qu’elle se dirigeait vers Kew Gardens avec son homme et leur chien pour un après-midi de détente avec la nature.

La paire – qui a noué le nœud lors d’une cérémonie privée l’année dernière – s’est assurée de se réchauffer lorsque la température a chuté, alors que Laura a opté pour un chapeau moelleux et un manteau à imprimé léopard.

Pendant ce temps, Iain, 32 ans, portait également un chapeau noir, associé à une doudoune noire pour éloigner les frissons de l’hiver.

«À la recherche du pot d’or…» Laura écrivit à côté des boutons-pression.







(Image: Laura Whitmore / Instagram)



Le premier cliché montra que la beauté blonde donnait un doux sourire à la caméra, tandis que le second montrait Iain apparaître derrière elle.

Laura a récemment révélé les détails du mariage secret du couple.

La star de Celebrity Juice, âgée de 35 ans, a déclaré avoir apprécié la «cérémonie la plus magique et la plus parfaite» en se mariant à Dublin.

Elle a épousé la star de la voix off de Love Island, Iain, moins de 12 mois après sa proposition et le couple a également annoncé qu’ils attendaient leur premier bébé, en décembre.

À partir de 2021 avec style, Laura a partagé un cliché inédit de l’heureux couple en confirmant qu’ils s’étaient mariés et avaient «adoré l’avoir pour nous».







(Image: Laura Whitmore / Instagram)



Sur la photo, Laura est vue serrant un bouquet de fleurs tout en portant un costume blanc chic.

Iain, quant à lui, imite la pose de sa nouvelle femme alors qu’il sourit de plaisir à la caméra.

Partageant les détails de la journée, Laura a écrit: « Entrer en 2021 comme …

«Il y a un an, Iain m’a demandé de l’épouser et nous avons eu la cérémonie la plus magique et la plus parfaite. Nous avons adoré l’avoir pour nous seuls.

« Nous avions planifié la célébration parfaite et je serai toujours si reconnaissant que ce soit ce que nous avons obtenu. Nous n’avons jamais parlé publiquement de nos fiançailles ou de notre mariage. »







(Image: Laura Whitmore / Instagram)



Laura a ajouté: «À l’époque, nous n’avions jamais ressenti le besoin de dire quoi que ce soit car c’est une expérience très personnelle. Nous étions également trop occupés à en profiter!

« Nous n’avons jamais partagé cette photo auparavant mais beaucoup de gens nous ont contactés et nous ont félicités le mois dernier avec de bonnes intentions, alors voici de bonnes nouvelles! »

Laura a terminé en souhaitant à ses fans une bonne année et « envoyer de l’amour à vous et aux vôtres ».

